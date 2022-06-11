Зеленский подписал закон о разрешении отправлять терроборону в зону боевых действий

Зеленский подписал закон о разрешении отправлять терроборону в зону боевых действий2
- 11.06.2022, 22:08
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Решение о выполнении таких задач будет принимать главнокомандующий ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий направлять подразделения территориальной обороны ВСУ на фронт и там выполнять боевые задачи. Об этом свидетельствуют данные с карточки законопроекта №6521 на сайте Верховной Рады, пишет unian.net.
Решение о выполнении таких задач будет принимать главнокомандующий ВСУ.
Документ был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком еще 6 мая, тогда же был направлен на подпись президенту, который подписал его 10 июня.