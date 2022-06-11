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Bild: Руководители Германии, Франции и Италии намерены в июне посетить Украину

  • 11.06.2022, 22:49
Bild: Руководители Германии, Франции и Италии намерены в июне посетить Украину
Фото: Depositphotos

Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, правительственные круги Франции и Украины имеют конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки, который пройдет 26-28 июня.

Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

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