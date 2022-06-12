Власти решили ввести сомнительное новшество для белорусских пенсионеров 26 12.06.2022, 9:58

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В Беларуси с 1 октября запустят очередную так называемую пенсионную реформу.

Речь идет про новшества по дополнительной накопительной пенсии. Если коротко, то работники при желании смогут уплачивать страховой взнос до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут перечислять на этот счет еще до 3%. Сейчас чиновники активно рассказывают на предприятиях про октябрьские изменения. Однако это новшество вызывает немало вопросов как у самих работников, так у экспертов и даже Минтруда. В этом ведомстве ранее скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы. Один из основных вопросов — где работникам взять «лишние» деньги на накопительную пенсию, когда зарплаты и реальные доходы падают, а цены — заметно растут, пишет zerkalo.io.

Коротко о том, в чем суть октябрьских изменений

С 1 октября работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут обязан в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если ли работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%.

Все ли желающие смогут оформить накопительную пенсию

Эта возможность доступна работникам, за которых их работодатели уплачивают обязательные взносы в бюджет ФСЗН.

Есть также возрастные ограничения по накопительной пенсии. Вступать в новую программу можно не позже, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. То есть мужчины смогут оформить дополнительную накопительную пенсию до 60 лет, а женщины — до 55 лет.

Когда можно будет получить накопленные деньги?

Эти средства можно будет получить по своему выборы в течение 5 или 10 лет. Но сделать это можно будет только после достижения общеустановленного пенсионного возраста. На сегодня это 63 года для мужчин, а женщин — 58 лет.

А можно ли наследовать такую пенсию?

В Минтруда сообщают, что «предусматривается возможность наследования накопительной пенсии».

Но ранее министр труда Ирина Костевич, говоря о наследовании такой пенсии, делала оговорку — «в том случае, если это очень важно».

Через какие компании будут проводить накопительные пенсии

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии будут проводить через компанию «Стравита».

«Работники, желающие формировать дополнительную накопительную пенсию, смогут с 1 октября подавать заявление и заключать договор непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт страховщика, — уточняют в Минтруда. — Дополнительные взносы на накопительную пенсию в РУСП „Стравита“ будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника».

Будут ли какие-нибудь льготы для тех, кто оформит дополнительную пенсию

«В связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставляется льгота по подоходному налогу», — поясняют в Минтруда.

Некоторые белорусы уже сейчас оформили страховку на дополнительную пенсию. Что будет с ними с 1 октября?

Чиновники планируют, что пенсионные договоры, которые белорусы уже оформили в страховых компаниях через нанимателей или самостоятельно, сохранятся. То есть их можно будет продолжать пополнять. Правда, такой опцией пользуются около 5% работников. В Минфине среди причин, почему белорусы не спешат оформлять такие страховки, ранее называли то, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам». Откуда у белорусов сейчас должно прибавить оптимизма и доверия — открытый вопрос.

Из чьего кармана пойдут деньги на взносы работников? Будут ли нанимателям возмещать затраты на накопительные пенсии?

Что касается обязательных страховых взносов, то сейчас для большинства нанимателей отчисления на работника составляют 34% (6% зарплатного фонда идет на выплату различных пособий, 28% — на пенсионное страхование). Все застрахованные работники выплачивают 1% от зарплаты.

Сейчас чиновники говорят про поэтапное внедрение накопительной пенсионной системы. На первом этапе дополнительные расходы на «вторую» пенсию хотят разделить между работником и нанимателем, последнему при этом — урезать обязательные взносы.

«Общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличивается. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование», — заявляют в Минтруда.

Дальше возникает вопрос, кто будет компенсировать расходы бюджета. В этой ситуации существует вероятность, что на последующих этапах ввода накопительной пенсионной системы эти выпадающие денежные поступления переложат на работников или нанимателей (или и на первых, и на вторых одновременно).

Что касается работников, то взносы на накопительную пенсию, которую запустят с 1 октября, они будут покрывать из своего кармана. Именно в этом месте некоторые эксперты видят слабое место нововведения: остается открытым вопрос, где брать «лишние» деньги на накопительную пенсию, когда зарплаты и реальные доходы падают, а цены — заметно растут. Не для всех работников может стать стимулом, что к этим добровольным отчислениям добавится еще часть нанимателя, для которых это будет обязательным.

Почему в Минтруда ранее критиковали новшество

В Минтруда скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября 2022 года. При этом основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель, как ожидается, будет направлять на накопительную пенсию.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа, — пояснял ранее замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.

В бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Об этом ранее заявлял в числе прочего Александр Лукашенко. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

Какие еще есть вопросы к нововведению

У многих возникает возникает вопрос, куда вложат средства, которые будут перечислять на дополнительную накопительную пенсию, чтобы их не съела инфляция. Второй вопрос: под какой процент будут размещены средства, будет ли он варьироваться, к примеру, в зависимости от суммы отчислений или других факторов.

В Минтруда ранее заявляли, что анализировали российский опыт, где ввели накопительную часть пенсии, но с 2014 года регулярно замораживают эти накопления и переводят их в пенсионный фонд.

— К сожалению, кризис 2015—2016 годов показал, что очень сложно эти деньги сохранить и, главное, приумножить, чтобы сохранить покупательную способность, — отмечал ранее Валерий Ковальков. — Россия столкнулась с тем, что пенсионный фонд получил отрицательную доходность, и после этого накопления немножко заморозили. Я думаю, что речь о введении обязательного накопления может идти, только когда мы точно почувствуем стабилизацию экономики.

В этой ситуации остается открытым вопрос, самое ли время сейчас, когда страна столкнулась с масштабными санкциями, трудностями с экспортом и другими проблемами, вводить подобное нововведение в таком виде, как намерены сделать чиновники. О переформатировании этой идеи с поправкой на социально-экономическое положение в стране ни в Минтруда, ни в правительстве не заявляли.

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