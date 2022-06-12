Эксперт: Происходящее в Беларуси — это абсурд 2 12.06.2022, 8:28

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Страну ждет катастрофическое падение экспорта.

Белорусский рубль сейчас слишком крепок по сравнению с тем, какой он на самом деле должен быть. Об этом расскаал в эфире «Немецкой волны» экономист Сергей Чалый:

– Это самая интересная ситуация, потому что в России импорт сократился, а экспорт не пострадал и даже вырос из-за роста цен на нефть.

А в Беларуси наоборот, основной удар пришелся не столько по импорту, сколько по экспорту. И мы находимся в самом худшем из двух миров. Потому что мы одновременно страдаем от последствий притока нефтедолларов в Россию и страдаем от того, что у нас нет собственного притока валютных поступлений.

Силы, которые влияют на белорусский рубль, и те, что влияют на российский, совсем разные. Они вообще противоположные.

Честно говоря, я нашему Нацбанку сейчас не позавидую. Нет хорошего способа найти курс, который бы удовлетворял всех. Потому что слишком крепкий рубль очень нехорош для экспортеров, это самый главный фактор, который сейчас страдает.

За первый квартал мы еще не видели результатов. Я уверен, что за апрель-май будет минус 40% экспорта, и это катастрофическое падение, – считает Чалый. – Апрельские цифры по ВВП – это уже минус 6%, если считать месяц к месяцу.

Про то, как отреагировал бизнес на западные санкции и произошел ли впоследствии отток капитала, Чалый говорит следующее:

Бегство капитала остановлено только административными мерами. Мы же собезьянничали с России решение о том, что, если кто-то попытается уйти из Беларуси или пытается замораживать инвестиции или даже приостанавливать инвестиционные проекты, то им чуть ли не грозили отъемом собственности, национализацией и так далее.

То есть, та ситуация, которую мы сейчас имеем, она абсурдна с точки зрения макроэкономики, потому что рубль слишком крепок по сравнению с состоянием текущего счета, платежного баланса. С другой стороны, мы имеем огромное количество административных ограничений.

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