Россия проиграет Альфред Кох

12.06.2022, 8:40

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Нельзя победу построить на фундаменте лжи.

Вот и прошел сто седьмой день войны. Война идет на полную катушку, но никто никуда не продвинулся. Обе стороны плюс-минус стоят там же где и вчера. И шарашат друг по другу из пушек, РСЗО и с самолетов.

Поскольку я не военный эксперт, я не умею как они долго и подробно рассказывать про все нюансы боевых действий. Вот я написал абзац. А на большее у меня таланту не хватает.

Что же меня взволновало сегодня? Вы будете удивлены, но это не история про путинское дерьмо. Хотя я бы все-таки на месте Путина задался вопросом: а что с ним потом происходит и не торгует ли его дерьмом тот статный мужчина, что его за ним собирает?

Ведь достаточно перед утилизацией обмакнуть в него носовой платок - и ему цены не будет! Коварные западные спецслужбы готовы будут отдать миллионы за этот платок!

А потом, как оно уничтожается? Сжигается? Сколько человек при этом присутствует? Составляется ли акт уничтожения? Нет ли тут рисков? Могут ли члены комиссии по утилизации путинского дерьма сговориться? Есть ли смысл в постоянной ротации членов этой комиссии?

Короче масса вопросов. И я думаю, что не все риски утечки путинского дерьма в руки врагов учтены. Есть еще много работы в этом направлении. Например: вот дерьмо собрали. Ок. Молодцы. Тут вроде прикрылись. А бумажка? Куда бумажка девается? А? Прошляпили? А ведь бумажки-то достаточно для того, чтобы узнать главную государственную тайну России про путинский яйцеглист. Короче, не все предусмотрели, далеко не все...

А вообще это конечно плохая новость... Как-то принижает образ. Вот, например, Ленин вообще не какал. А Путин - вишь че... Значит он не такой великий как Ленин. А это уже косяк... Значит ему никогда не победить Украину. Ведь ее Ленин придумал. А Путин - недотягивает до вождя мирового пролетариата....

Однако, что же меня взволновало сегодня больше, чем вся эта история про статного мужчину с чемоданчиком путинского д*рьма? А взволновал меня некто Алексей Оверчук. Вот провалится мне сквозь землю если я вру: до сегодняшнего дня я не подозревал о существовании этого человека.

А между тем это совершенно замечательный человек. Он родился в 1964 году, в городе Коростышев, что в Житомирской области, Украинской ССР, с населением 24 тыс. чел. А потом его папа (Логвин Алексеевич) сделал блестящую карьеру вплоть до атташе посольства РФ в США.

И сын (соответственно, Алексей Логвинович) тоже не подкачал: он теперь цельный вице-премьер российского (!) правительства. И курирует вопросы межгосударственной интеграции России и окрестных государств. (Сюда, наверное и война с его родиной входит? Захват чужих территорий - это ведь тоже, в некотором роде, межгосударственная интеграция, а?)

Так вот! Чем же меня сразил этот матерый человечище? Щас расскажу. Не торопите. Тут надо все по порядку. Все мы знаем, что существуют разные прогнозы по динамике ВВП России в 2022 году и на ближайшую перспективу.

Минэкономики дает прогноз падения ВВП РФ около 8% в этом году, а вот, например, авторитетный Institute of International Finance (IIF) говорит о падении больше чем на 15%. И все другие прогнозы, которые я видел укладываются в этот интервал.

Никто. Никто во всем мире не говорит, что ВВП России в этом году будет расти. Ни Минэкономики, ни Минфин, ни ЦБ. Ни независимые эксперты как внутри России, так и вне ее. Никто, кроме господина Оверчука! Выступая вчера на в Нур-Султане на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС" он заявил буквально следующее: "....экономика России по-прежнему растет, несмотря на санкционное давление Запада". И дальше он развивает все ту же известную доктрину Кремля "мне не больно, курица довольна".

И вы знаете, он прав! За первые четыре месяца этого года ВВП России действительно выросло суммарно на 1,7%. Но за счет довоенных января и февраля! А потом начался обвал. И в апреле уже ВВП упал на 3%. И дальше будет еще хуже.

И что характерно, Оверчук это, наверняка, знает. И понимает, что манипулировать цифрами формального роста так же глупо, как стоя у трупа только что умершего человека, утверждать, что все в порядке, поскольку температура больного все еще 36,6. И вот эта демагогия меня сегодня совершенно сразила. Он передергивает. И его слушатели знают, что он передергивает. И все равно все довольны и "с интересом слушают".

И я подумал: наверное так и военные Путину докладывают про войну. Как-нибудь так выкручивают цифры и факты, что по форме все верно, а по-существу - полное вранье и дичь. Что-нибудь в духе конашенковских мантр про точечные удары высокоточным оружием.

Интересно, а они между собой правду говорят? Вот в своем узком генеральском кругу? Ведь должен же быть какой-то формат, где они говорят все как есть, без прикрас и без страха, что если ты скажешь что-то кроме казенных победных реляций, то тебе прилетит от ФСБ за паникерство и "дискредитацию армии"?

И я понял, что нет такой площадки, где они могли бы говорить правду. Потому, что они понимают: Статья 280.3. УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" не делает для них исключения.

И выступление на любом совещании - это конечно же публичное выступление. И на всех таких совещаниях сидит особист, который все записывает в блокнотик. Да еще ведь наверняка ведется скрытая запись. Поэтому лучше говорить полную х*рню и выглядеть дураком, чем по-настоящему обсуждать реальное положение дел.

А особист понимает, что куда проще вот так вот посадить в тюрьму генерала, чем искать реальных шпионов. И что состряпать такое дело по статье 280.3 намного проще: вот же он, состав преступления налицо, у меня и запись есть, посмотрите! И упала звезда на погон, и пошел бравый чекист на повышение...

Это ж какая картина получается? Все друг другу рассказывают о неизбежной победе, все знают, что это вранье и при этом хлопают друг друга по плечу и расходятся довольные собой? Но это же прямой путь к поражению! Как говорил товарищ Швондер: "Это какой-то позор!"

А все потому, что их Г*внокомандующий разучился слушать правду. И поселил в них всех страх перед ней. И поэтому все они, и вполне штатский Оверчук и военный-развоенный Герасимов врут, врут и врут. И уже ничего с этим не могут поделать. Таковы правила игры. И поменять их они не в силах.

Они будут бесконечно гнать своих солдат на убой и стрелять из своих пушек до тех пор, пока у них будут снаряды. Но они никогда не скажут друг другу правды. И чем дольше они будут погружаться в это море вранья, тем тяжелее будет им из него выбраться.

И это значит, что они проиграют. Потому, что нельзя победу построить на фундаменте лжи. "Ложь - религия рабов и хозяев. Правда - Бог свободного человека!"

Мы их победим потому, что за нами правда. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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