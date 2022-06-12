Майор ВСУ: Во всех селах, которые мы освобождаем, люди говорят нам одно 2 12.06.2022, 8:50

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Украинский офицер рассказал о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях.

Сейчас основные усилия рашистов сосредоточены на Донбассе, однако их аппетиты не уменьшаются. Армия России планирует захватить и Запорожье, о чем свидетельствуют недавние заявления местных коллаборантов, о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России. Но делать это нецелесообразно до "освобождения" столицы региона.

Могут ли россияне оккупировать всю Запорожскую область и почему отводят силы из Мелитополя? Что творят оккупанты на временно захваченных территориях и какие настроения у гражданского населения – об этом в эфире Апостроф TV рассказал майор Вооруженных сил Украины Роман Ковалев.

– Способна ли Россия захватить Запорожье? Как вы оцениваете ее личный состав, технику и на что она способна именно сейчас?

– В этом вопросе у Российской Федерации есть преимущество потому, что именно они определяют, где они будут проводить наступательные действия. Поэтому Вооруженные силы Украины вынуждены держать свои силы вдоль всей линии столкновения. Это дает преимущество Российской Федерации.

Но если в течение месяца все же появится массово западное оружие, то, я думаю, вопрос обороны Запорожья будет стоять так, что он останется украинским. Я в это верю. Именно оружие нам сейчас очень нужно: высокоточное, дальнобойное и боеприпасы к нему.

Нам не хватает вооружения и техники, но мы компенсируем это мотивацией личного состава и умелыми мобильными действиями наших подразделений. К сожалению, иногда так на войне бывает, что мы покидаем какие-то города или населенные пункты. Ничего с этим не поделаешь. Главное для нас – сохранение жизней нашего личного состава.

– Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Запорожье и на Донбассе. Некоторые эксперты говорят, что он приехал, чтобы поднять боевой дух, потому что якобы скоро готовится какое-то массированное наступление. Замечаете ли вы передвижение врага? Действительно ли что-нибудь готовится, и мог ли этот визит Зеленского об этом свидетельствовать?

– Он мог свидетельствовать обо всем, что угодно. Зеленский - Верховный главнокомандующий, и хорошо, что он находит время побывать на позициях Вооруженных сил Украины.

Что касается перемещения личного состава и вражеской техники, то это постоянно наблюдается на нашей полосе обороны. Часть этих сил остается на нашем направлении, а часть действительно движется в направлении Запорожья.

Но, насколько нам известно, по этим вражеским силам работает артиллерия и авиация. Сколько понадобится россиянам, чтобы сформировать какой-нибудь ударный кулак под Запорожьем, я не знаю. Но я вижу, что не очень просто им добраться до Запорожья, потому что мы их постоянно уничтожаем на этом пути.

– Мы знаем, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и Васильевского районов. Это указывает на ротацию российских военных или есть какая-то другая причина отступления?

– Я не владею этой информацией, но думаю, что все же речь идет о ротации. Они сейчас пытаются переформировывать свои подразделения, уходить от комплектации так называемых БТГр и переходить на штатные подразделения, заводить их туда.

– Вы находитесь на Херсонском направлении. Какие сейчас настроения у местного гражданского населения, и насколько часто встречаются вражеские обстрелы в области?

– Местное население понемногу устает, потому что до них мы дошли быстро, а сейчас немного затормозили. Каждое утро местные спрашивают: "Когда же, ребята, вы пойдете в наступление дальше?" Мы бы и рады, но для этого нужно нам чуть-чуть добавить вооружения. Особенно – бронетехники.

Противник ежедневно умышленно ведет огонь из артиллерии и систем залпового огня именно по населенным пунктам на нашем направлении. При том, что там нет наших частей и подразделений – одни местные жители. Ежедневно мы оттуда забираем либо погибших, либо раненых. Очень много пострадавших.

– Из какого оружия ведутся обстрелы?

– В нашей полосе сбили ракету, выпущенную ракетным комплексом "Точка-У". Работают системами залпового огня "Град", "Смерч" и 152-мм артиллеристскими системами. Мощным оружием бьют по домам и улицам. Такое впечатление, что просто хотят постепенно уничтожить деревню за деревней.

– Если Россия захочет взять город в кольцо, то им придется переправиться через Днепр. По вашему мнению, не станет ли это вторым Северским Донцом для них?

– Я надеюсь, что так и будет. Преодоление водного препятствия – это очень сложный маневр, требующий усилий технических, тактических и нравственных. Я надеюсь, что наша разведка своевременно сообщит нам о планах противника, и при преодолении препятствия он будет уничтожен.

– Недавно так называемый заместитель председателя гражданской военной администрации Херсонщины заявил, что регион остался без законодательной базы, потому что его сменил "общественный совет" оккупантов. О каком совете они вообще говорят?

– Это, наверное, какие-то коллаборанты, которые пытаются заменить власть и придать ей хотя бы какую-то легитимность в глазах местных. Но многие беженцы, которые проходят через наши позиции, говорят, что там люди вообще не воспринимают оккупационные власти и не готовы выполнять никакие ихние приказы. Люди с нетерпением ждут возвращения украинской власти, и ни о каком референдуме речи не идет, они на него просто не собираются идти.

– Вам что-то известно о ситуации в Энергодаре? Есть сообщения, что там сильно работают российские военные. Из-за прессинга многие местные вынуждены стоять в очереди за российскими паспортами и рублями. Что вы можете сказать?

– Я людей понимаю, потому что им нужно как-то выживать в этих условиях. Если местные власти заставляют их делать так, чтобы выжить, то они должны получить эти паспорта, ничего с этим не поделаешь.

Что касается обращения с людьми со стороны оккупантов, то сначала они вроде бы себя вели не так резко, как, например, в Буче или Ирпене. Но в последнее время нам местные говорят, что россияне ожесточились и начинают действовать более жестоко. Исчезают люди, есть факты изнасилований и убийств.

Я вам так скажу, во всех селах, которые мы освобождаем, люди говорят нам одно: "Убейте их всех". Это если кратко охарактеризовать, что там происходит. Что будет происходить дальше? Думаю, что-то вроде того, что и в других регионах Херсонской области.

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