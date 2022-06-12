Чем мыть посуду: щеткой или губкой? 4 12.06.2022, 8:59

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Исследователи пришли к неожиданному выводу.

Предупреждаем: результаты нового исследования могут напрочь отбить у вас желание мыть посуду, пишет сайт «Детали». Ведь, как заявили ученые, «одна губка может содержать большее количество бактерий, чем людей на планете Земля». Согласны, звучит это пугающе, но так ли опасно для нашего здоровья?

Практически у каждого из нас дома есть это нехитрое приспособление для мытья посуды, которое в прямом смысле слова кишит разнообразными бактериями. При этом новое исследование показало, что кухонные губки содержат больше бактерий, чем менее распространенные в нашей стране щетки, использование которых может быть более гигиеничным способом мытья посуды.

«Сальмонелла и другие бактерии лучше растут и выживают в губках, чем в щетках. Причина здесь в том, что губки при ежедневном использовании никогда не высыхают, – заявляет Тронд Меретре, научный сотрудник Nofima, норвежского научно-исследовательского института пищевых продуктов, в своем исследовании, опубликованном в Journal of Applied Microbiology. – Одна губка может содержать большее количество бактерий, чем людей на планете Земля».

Хоть многие бактерии и безвредны, также существуют и другие, например сальмонелла, которые могут распространяться с поверхности губки на руки, кухонные поверхности и посуду, что потенциально может привести к заражению человека. «Губка влажная и накапливает остатки пищи, которые также являются пищей для бактерий, что приводит к их быстрому росту», – объяснил Меретре.

Однако больше всего исследователей удивил тот факт, что не было большой разницы, как бы часто люди не заменяли губку для мытья посуды на новую. «То, как потребители использовали свои губки, не имело большого значения для роста бактерий. Людям очень трудно избежать их размножения, если только они не станут менять губки ежедневно», – сказал исследователь.

Губка против щетки

В ходе исследования, ставшего частью поддерживаемого Европейским союзом проекта по безопасности пищевых продуктов, у 20 жителей Португалии были собраны использованные кухонные губки, а также 35 щеток и 14 губок у жителей Норвегии. Более ранний опрос, проведенный исследовательской группой среди 9966 человек, показал, что губки обычно используют на кухнях в десяти европейских странах, тогда как щетки для мытья посуды выбирают только жители Норвегии и Дании.

Известно, что все собранные учеными губки использовались для мытья посуды, кастрюль и сковородок. 19 из 20 губок, привезенных из Португалии, применяли пять-шесть раз в неделю или даже чаще. Из щеток же, собранных в Норвегии, 32 из 35 использовались пять-шесть раз в неделю или больше, тогда как губки применялись намного реже.

По результатам исследования не было обнаружено болезнетворных, то есть опасных для здоровья человека бактерий, ни в губках, ни в щетках. Однако общий уровень бактерий на щетках оказался ниже, чем на губках.

Следующим шагом исследователи нанесли сальмонеллу на щетки и губки, благодаря чему обнаружили значительное снижение количества опасной бактерии на щетках, которым дали высохнуть в течение ночи, то есть между одним и другим применением.

Как часто нужно менять кухонную губку?

Владельцев губок и щеток спросили, как долго они обычно используют эти приспособления для мытья посуды, а также каким образом поддерживают их чистоту, например ополаскивают водой, стирают с мылом, помещают в посудомоечную машину или микроволновую печь. Однако в итоге ни один из этих параметров не имел ощутимого значения, что удивило исследователей.

«Поскольку щетка очень быстро высыхает, вредные бактерии умирают. Кроме того, большинство щеток имеют ручку, которая предотвращает прямой контакт рук с потенциальными вредными бактериями, в отличие от губок, – сказал Меретре. – Поэтому я призываю потребителей попробовать щетку вместо губки в следующий раз, когда придет время менять приспособление для мытья посуды».

Маркус Эгерт, микробиолог из Университета Фуртванген в Германии, который в свое время провел аналогичное исследование, сказал CNN, что сам он пользуется исключительно щетками. «Щетки – лучший выбор для мытья посуды с гигиенической точки зрения. Возможно, это и так было предсказуемо, но исследователи доказали это в нескольких хороших экспериментах. Однако, исходя из моего опыта, люди все же больше любят использовать губки», – сказал он, добавив что в таком случае их следует менять на новые каждые две-три недели.

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