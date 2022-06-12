Путин — могильщик Российской империи 2 12.06.2022, 9:08

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Петр Первый ее создал, а нынешний глава Кремля уничтожает.

"Сегодняшний день - есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я".

Эти строки из дневника героя гоголевских "Записок сумасшедшего" Аксентия Ивановича Поприщина, мелкого петербургского чиновника, впавшего в безумие на почве мании величия.

"Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Удивительно!... (Петр) Возвращал и укреплял – вот что делал. на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять".

А это уже фрагмент выступления Владимира Владимировича Путина, мелкого петербургского чиновника, которого цепь нелепых случайностей занесла на вершину российской власти, вследствие чего его слабый рассудок не выдержал, и он вообразил себя Петром Первым, а заодно и "великим историком". Вот еще цитата из его выступления:

"Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. (Это намек на то, что с Украиной тоже 21 год воевать станем?). Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Все Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства". Конец цитаты.

Когда Путин начинает свои исторические монологи, у людей, которые читали что-то помимо сталинского "Краткого курса" и учебника для 5-го класса на "Кратком курсе" основанном, уши в трубочку сворачиваются.

Опустим такие пустяки, вроде того, что некоторые из территорий, которые по Ништадтскому миру отошли к России, практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств, а все остальные переходили из рук в руки в ходе захватнических войн, обычных в 18 веке, но диких в веке 21-м. Намного более карикатурной выглядит попытка Путина поставить себя в один ряд с Петром Первым, провозгласить себя продолжателем дела Петра в современных условиях. В действительности Путин мог бы претендовать на роль карикатуры Петра Первого, если бы не являлся его прямым антиподом.

Петр прорубил окно в Европу – Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться – Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых – Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа – Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства – Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии – Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо – а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла – "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни – Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.

То есть, Петр пытался вести страну в будущее, Путин тащит ее в прошлое, в архаику.

А еще Путин обещал, что "россияне через десять лет будут жить лучше". Во время мероприятия один из участников задал Путину вопрос о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет. "Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - сказал Путин. Такие заявления Путин может делать совершенно спокойно, поскольку вероятность того, что через десять лет кому бы то ни было придет в голову вспоминать, что именно обещал военный преступник, отбывающий свой срок в гаагской тюрьме, равна нулю…

Переместимся на территорию Украины, где прямо сейчас Россия пытается проглотить захваченные куски Украины.

К чему могут привести попытки "переварить" оккупированные территории Украины.

В Кремле планируют объединить оккупированные украинские территории в один федеральный округ в составе России. Речь идет о захваченных российской армией территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Предварять присоединение к России будут так называемые "референдумы".

Создание единого округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт, который в 2014 году курировал оккупацию Донбасса вместе с тогдашним помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Именно Рапопорт занимается в данный момент подбором кадров для работы в "военно-гражданских администрациях" захваченных украинских территорий.

Основной вектор изменений – переход от "самодеятельных" кадров типа МММ-щика Пушилина (пока еще держат, но скоро заменят) или мелкого предпринимателя без высшего образования, переквалифицировавшегося в бандита, покойного Захарченко – к системным российским чиновникам, давно вписанным в российскую вертикаль власти.

Накануне правительство "ДНР" возглавил Виталий Хоценко, который до этого долгое время работал в системе российской власти - в частности, он был начальником департамента Минпромторга. А заместителем председателя правительства "ЛНР" стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Обоих чиновников называют приближенными к Сергею Кириенко.

"Социологические данные показывают желание жителей Херсонской области войти в состав России", - заявил глава военно-гражданской администрации, бывший депутат Верховной Рады, а ныне предатель Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Исходя из тех наблюдений, которые проводят социологи, да и мы видим, большинство херсонцев склонно быть в составе России и называться, как это и было изначально, начиная от указа Екатерины Второй об основании города Херсона и губернии, — называться Херсонская область", — сообщил предатель Сальдо. При этом предатель Сальдо, видимо, "забыл" как минимум о трех обстоятельствах.

Во-первых, о массовых акциях протеста в Херсонской области, участники которых матом посылали оккупантов и тех, кто собирается устраивать на территории Херсонской области всякие "ХНР" или включать область в состав России.

Во-вторых, он забыл то,что только что сам писал в социальных сетях. Вот его текст от 14 марта:

"ЗАЧЕМ?

13 марта в день освобождения Херсона горожане всегда приносили цветы к мемориалу Славы. И в этом году мы планировали соблюдать добрую традицию. Но накануне, в субботу, появилась информация о том, что в парке Славы планируется проведение какого-то референдума о провозглашении "ХНР". Называлось разное время: 10 и 12.

Мы с нашей командой решили воспрепятствовать и сорвать такое мероприятие. Для этого пришли сначала в 10:00 Херсонцы уже шли к мемориалу возлагать цветы. Все было спокойно. Поэтому мы пришли еще и в 12:00 положили цветы, а потом увидели людей с флагами во главе со Стремоусовым. Мы остались и жестко предупредили, выступив перед присутствующими что мы не позволим даже и речи вести о создании каких-то там ХНР.

Утром в воскресенье, еще до начала всех этих событий, я в сообщении написал почему сегодня я буду именно в парке. Да, можно было вместе со всеми принять участие в митинге на Ушакова. Кто бы тогда помешал этим придуркам?

Я не предал свою душу, моя душа - Херсон, а Херсон - это Украина". Конец цитаты.

Отвечая на комментарий в своем блоге предатель Сальдо тогда же написал:

"Если Вы хоть слово услышите про "типа" референдум, "давайте проголосуем" во всех видео то тогда плюнете мне в лицо и это будет справедливо".

Надеюсь, все жители Херсонской области вспомнят его слова, в результате чего предатель Сальдо утонет, избавив Украину от необходимости его судить…

Возвращаясь к историческим галлюцинациям Путина, поставившего себя в один ряд с Петром Первым, можно зафиксировать еще одно отличие между этими двумя людьми: Петр Первый создал Российскую империю, а Владимир Путин ее уничтожает. Вот прямо сейчас. Руками армии Украины. Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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