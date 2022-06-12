Польская олимпийская чемпионка поймала пытавшегося угнать ее автомобиль вора 1 12.06.2022, 9:25

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Полиция поблагодарила ее.

Злоумышленник пытался угнать автомобиль трехкратной олимпийской чемпионки в метании молота из Польши Аниты Влодарчик, об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

По ее словам, инцидент произошел в Варшаве. В машину Влодарчик пытался проникнуть иностранец, однако ей удалось самостоятельно задержать злоумышленника и передать полиции, сообщает tvn24.

Спортсменка также добавила, что в ходе борьбы получила мышечную травму, медики назначили ей операцию. Возможно, Анита Влодарчик пропустит Чемпионат мира из-за полученной травмы.

Польская полиция поблагодарила ее за смелый поступок.

36-летней Влодарчик принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).

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