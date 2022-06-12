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Белорус — силовикам: Переходите в полк Кастуся Калиновского

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  • 12.06.2022, 9:48
  • 2,912
Белорус — силовикам: Переходите в полк Кастуся Калиновского

У вас есть шанс стать героями.

Подписчик Telegram-канала «Баста!» обратился к белорусским силовикам и призвал их переходить на сторону народа:

— Радует то, что даже в такой системе есть свои герои, которые идут против безумия.

Смотрю на героев в армии и даже в системе милиции, которые набрались смелости сказать «нет войне и убийству нашего братского украинского народа».

Таких я бы назвал братьями... И пожелал бы им, чтобы они старались сбежать из лукашисткой армии и перейти в полк Кастуся Калиновского.

Желаю им продолжить службу в элитных подразделениях Беларуси, стать нашими героями и освободить нашу Родину от «Z» и остальных бандитов.

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