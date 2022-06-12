Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях российских оккупантов

Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях российских оккупантов1
- 12.06.2022, 10:15
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Свежие данные.
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили 11 вражеских танков и три беспилотника.
Такие данные на утро воскресенья, 12 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:
личного состава - около 32 150 (+100) человек ликвидировано
танков - 1430 (+11) ед
боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед
артиллерийских систем - 715 (+3) ед
РСЗО - 226 (+4) ед
средств ПВО - 97 (+0) ед
самолетов - 212 (+0) ед
вертолетов — 178 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 2455 (+7) ед
кораблей/катеров - 13 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3)
специальной техники - 54 (+0)
крылатых ракет - 125 (+0)