Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на следующую неделю 2 12.06.2022, 10:22

1,468

В Беларуси будут активные атмосферные фронты с запада Европы.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о том, что жаркие деньки скоро уйдут и на следуюшей неделе придет прохлада с дождями и грозами, сообщает ОНТ.

По словам Рябова, влиять на погоду в Беларуси будут активные атмосферные фронты с запада Европы.

- Двигаясь на восток, они принесут облачную с прояснениями погоду, - сказал синоптик, отметив, что вся неделя будет дождливой.

В понедельник, 13 июня, дожди и грозы придут на запад страны, а во вторник, 14 июня, - на большую часть Беларуси. Ночью будет от +9°С до +15°С, днем в понедельник +18°С…+22°С, во вторник +11°С…+18°С.

В середине недели температура ночью опустится на пару градусов - до +8°С…+12°С, а днем в среду, 15 июня, ожидается +15°С…+19°С.

Почти так же прохладно будет и в четверг, 16 июня, - в дневные часы +17°С…+20°С, а в пятницу, 17 июня, - от +13°С по Могилевской области до +20°С по Гомельской.

По предварительным прогнозам, следующие выходные будут куда прохладнее нынешних. В субботу, 18 июня, велика вероятность гроз, температура воздуха ночью +12°С…+15°С. Днем в субботу будет всего +16°С…+20°С, и только в воскресенье немного потеплеет – до +21°С…+24°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».