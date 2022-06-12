Белорусы не любят постмодерн, но предпочитают контемпорари 12.06.2022, 10:38

Как выглядят архитектурные предпочтения наших соотечественников.

Любимый архитектурный стиль белорусов - контемпорари или современный. Его не стоит путать с модерном. Тем более, что постмодерн - нелюбимый архитектурный стиль жителей Беларуси, пишет сайт thinktanks.by.

Австралийский финансовый портал comparethemarket.com.au провел онлайн-исследование с целью узнать, какие архитектурные стили вызывают наибольшие положительные и отрицательные эмоции в Европе, Канаде, США и Австралии.

Выяснилось, что готика является наиболее поривлекательной архитектурой в 13 странах, таких как Франция и Чехия, где можно найти потрясающие готические здания, такие как Нотр-Дам-де-Пари и Пражский Град. Постмодерн и современная архитектура (контемпорари) вошли в тройку самых любимых стилей людей во всем мире.

Самые любимые архитектурные стили

Готика – 13 стран

Постмодерн – 10 стран

Современный (контемпорари) – 8 стран

Тюдор – 7 стран

Модерн – 7 стран

С другой стороны, о колониальной архитектуре отзывались наиболее негативно и она была наименее популярным архитектурным стилем в 23 из 54 проанализированных стран, включая Грецию, Канаду и Исландию. Постмодерн и современная архитектура также вошли в тройку стилей, которые вызвали самые негативные эмоции.

Самые ненавистные архитектурные стили

Колониальный – 23 страны

Постмодерн – 15 стран

Модерн -14 стран

Викторианский - 3 страны

Тюдор – 1 страна

Итак, что же, по мнению австралийских исследователей, наиболее симпатично белорусам? Контемпорари (от англ. Contemporary) — современный. Стиль, зародившийся в Европе во второй половине ХХ века лишенный национальной или исторической привязки. В основание стиля легли идеи доступности, функциональности и целесообразности. Заложенная возможность «контемпорари» быстро адаптироваться под настроения сегодняшнего дня, делает стиль пластичным живым и изменяющимся, что дает преимущество перед другими направлениями с четко-очерченными границами. Основное правило для стиля «контемпорари» — это отсутствие всех стилистических ограничений.

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