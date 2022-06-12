Сколько стоят и как выглядят самые дорогие коттеджи в областных центрах? 2 12.06.2022, 11:05

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Самый дорогой коттедж в столице продается за 1,5 миллиона долларов.

Сайт nashaniva.com изучил самые дорогие предложения среди коттеджей в областных центрах.

Брест. Стены, зашпаклеванные под обои

Самый дорогой коттедж в столице продается за 1,5 миллиона долларов, в то время как самый дорогой дом Бреста оценен «всего» в 799 000 долларов.

Столько просят за этот дом со вкусом в северном пригороде Бреста с общей площадью 453 м2.

Дом построен в 2014 году, находится он в агрогородке Черни на участке в 15 соток. Несмотря на то, что это самое дорогое предложение в Бресте и районе, дом не готов к заселению. Как отмечено в описании — стены зашпаклеваны под обои, на полу лежит паркет.

Из полностью готовых для использования помещений — только санузлы, которых в доме три.

Помимо основного дома, на участке имеется хозяйственный комплекс с летней кухней, сарай и гараж. На цокольном этаже — бассейн, сауна, подсобные помещения.

«Мой дом — моя крепость»

Второй по цене дом в Бресте продается за 690 000 долларов. В отличие от предыдущего варианта, который находится за административными границами города, этот дом расположен в самом Бресте.

Общая площадь трехэтажного дома — 299 м2, жилая 144. Размер участка — 13 соток.

«Дом был создан для того, чтобы давать комфорт и уют его владельцу. Мой дом — моя крепость!», — так собственник описывает свой коттедж с небольшим прудом на участке.

На нижнем уровне дома находятся гараж, баня, бассейн, тренажерный зал и зимний сад. В доме пять спальных комнат и три санузла — по одному на каждом этаже.

Третий по цене дом в Бресте оценен в 550 000 долларов, что значительно дешевле двух первых. Всего в этом областном центре продается 9 коттеджей по ценам выше 500 тысяч долларов.

Витебск. Дом в центре с соленьями в подвале

Самый дорогой дом Витебска, оцененный в 899 тысяч долларов — коттедж с общей площадью в 462 м2, расположенный в центре города рядом с центральной площадью.

«В доме 5 спален, кабинет, три санузла, сауна, подвал, подсобные помещения, гараж на 2 машины. Беседка для отдыха. Внутренняя отделка дома — дуб, венецианская штукатурка, камин — натуральный камень, люстры — хрусталь. Дом оборудован сигнализацией и видеонаблюдением», — говорится в описании к объекту.

На участке много садовых деревьев и 2 теплицы. Которые, похоже, используются в полной мере. Вполне вероятно, что покупатели дома за 899 тысяч долларов могут рассчитывать на бонус в виде солений.

Коттедж с центральным отоплением

Второй по дороговизне дом Витебска стоит сразу в три раза дешевле. За коттедж на Колхозной улице просят 300 000 долларов. Общая площадь дома — 430 м2, жилая — 200, а вот участок довольно маленький — всего 6 соток.

На цокольном уровне находятся: тренажерный зал, гардеробная, подсобные помещения, на первом этаже — гостиная, кухня-столовая, спальня, на втором расположены две спальные комнаты и рабочий кабинет.

Дом продается вместе с мебелью. Все коммуникации в доме, включая отопление — централизованные.

Третий по цене коттедж в Витебске оценен в 250 тысяч долларов.

Гомель. Дом с соснами

Самый дорогой коттедж Гомеля располагается в санаторно-курортной зоне городского поселка Ченки, в 10 минутах езды от города. Просят за дом с соснами на участке 470 000 долларов.

Площадь основного дома 435 м2, размер участка — 20 соток. «Дорогая отделка, два камина, дорогая кухня, большая терраса, в доме не жили, все новое», — говорится в описании.

В доме есть большой бассейн и хамам, полностью выполненный из мрамора.

Помимо основного продается и летний дом, но хозяин готов продать и один только основной дом, цена вопроса — 350 000 долларов.

«В доме еще никто не жил»

Второй по цене дом Гомеля продается за 310 000 долларов. В отличие от первого варианта, коттедж находится в пределах областного центра.

Общая площадь здания 333 м2, жилая — 124 м2. Площадь участка почти 15 соток.

Здание новое и готово к жизни. В доме еще никто не жил. На участке много насаждений, есть и старые деревья.

В доме имеется банный комплекс с бассейном, закрытая беседка с мангальным комплексом, два огромных гаража.

Третий по цене дом Гомеля продается по цене 270 000 долларов.

Гродно. Дом с решеткой

Самый дорогой дом в Гродно стоит ровно 500 тысяч долларов. Столько просят за дом с кованой решеткой на окнах, в микрорайоне Барановичи.

Общая площадь коттеджа — 385 м2, жилая почти 300 м2. Дом стоит на приватизированном участке размером 14 соток. Коттедж готов к заселению и продается вместе с мебелью и техникой.

В доме есть баня с зоной отдыха, два душа, туалет, просторная парная. На мансардном этаже расположены беговая дорожка и бильярдный стол.

Помимо основного дома на участке размещаются гараж и двухэтажный гостевой дом с кухней и санузлом.

50 соток и гостевой дом на 150 м2

Второй по цене дом в Гродно оценен в 455 тысяч долларов. Коттедж находится в деревне Наумовичи, в 10 минутах езды от города на машине.

Коттедж с общей площадью в 534 м2 продается вместе с участком размером 50 соток. Участок с трех сторон окружен лесом. Помимо основного дома, за эти деньги вы получите законсервированный гостевой дом на 150 м2.

На цокольном этаже оборудованы тренажерный зал, сауна с бассейном и душевой, котельная и прачечная.

«С территории участка построена лестница с комфортным выходом в лес. На участке есть небольшой пруд, мангальная зона, место для хранения садового инвентаря», — говорится в описании.

Третий по цене дом Гродно продается за 330 000 долларов.

Могилев. Дом с французскими окнами

Похоже, что коттеджи в Могилеве стоят меньше, чем в других областных центрах. Самый дорогой из них продается «всего» за 280 000 долларов.

Столько просят за двухэтажный коттедж неподалеку от леса в районе областной больницы. Помимо основного дома площадью 275 м2 на участке размером 15 соток стоит гостевой домик с открытой террасой, на которой есть кирпичный мангал и печь.

«Ремонт выполнен с применением высококачественных дорогостоящих материалов. Французские окна. Гармоничная планировка. Два санузла. Гардеробная. Подвал, гараж. Участок с ландшафтным дизайном и системой топлива, частная собственность», — говорится в описании.

«За домом нашлось место для огорода и двух теплиц»

Другой дом в Могилеве также оценен в 280 тысяч долларов.

За эти деньги предлагается полностью готовый к проживанию дом с мебелью 2006 года постройки. Общая площадь 302 м2, жилищная — 100 м2.

На цокольном этаже находятся: комната для отдыха, бассейн с немецкой системой очистки и подачи воды, сауна на дровах, душ, прачечная с санузлом. По этажу разведена стереосистема, позволяющая слушать музыку даже в сауне.

На первом этаже, помимо холла и санузла, находится просторная столовая-гостиная площадью 53 м2.

На втором этаже: 4 спальные комнаты и санузел. На участке размером в 15 соток выполнен ландшафтный дизайн.

«Высажено множество различных плодовых деревьев и кустарников, установлена закрытая беседка из бруса с барбекю. За домом нашлось место для огорода, двух теплиц и сарая», — говорится в описании.

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