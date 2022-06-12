Британских школьников будут кормить насекомыми вместо мяса 14 12.06.2022, 11:58

3,542

Родители не против.

В четырех начальных школах Уэльса запустили необычный эксперимент с питанием. С разрешения родителей учащиеся в возрасте 5–11 лет перейдут на новое школьное меню, которое будет включать продукты из насекомых. Так, ученики смогут попробовать пасту болоньезе с фаршем из сверчков и мучных червей, пишет «Вокруг света».

Подобным образом ученые из Кардиффского университета и Университета Западной Англии (UWE Bristol) хотят познакомить молодое поколение с новым типом питания, которое может заменить мясо. Считается, что сельскохозяйственная отрасль оказывает негативное влияние на экологию планеты.

Дети также будут получать продукты на растительной основе, которые можно приобрести в любом британском супермаркете, например, растительное мясо из гороха и сои.

Организаторы эксперимента заверили: все новые продукты безопасны для здоровья детей.

По словам ученых, на запуск данного проекта их вдохновила экологическая деятельность юной экоактивистки Греты Тунберг, которая организовывала школьное международное движение «Пятницы ради будущего», выступая против глобального потепления.

Исследователи отмечают, что не ставят целью убедить детей отказаться от мяса, а хотят познакомить молодое поколение с альтернативами животной еде. Выбор типа питания останется в конечном счете за детьми и их семьями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».