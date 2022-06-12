Путин и паразиты 3 Герман Обухов

12.06.2022, 12:01

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Использовать ядерное оружие Москва никогда не решится, не для этого она 20 лет крала все деньги у народа.

Пока крокодилы болот Флориды не съедят заблудшего туриста, никто из властей штата не почешется и не подумает о безопасности посещения болот. Пока количество жертв стрельбы из автоматического оружия безумца в школах не превысит некий психологический рубеж, в Конгрессе и Белом доме не начнут думать о строгом лицензировании покупки такого оружия и медицинском освидетельствовании покупателя.

Пока российский десант не высадится в столице Аляски Джуно, чтобы водрузить российский флаг над Конгрессом штата, Америка будет смотреть на войну в Украине, как на детские шалости Кремля. В юбилейную дату 350-летия со дня рождения российского императора Петра I Президент России Путин заявил, что отныне у России стоит задача возврата тех земель, которые в свое время были у Российской империи и Советского Союза. С чем его и поздравляем.

Если мы заглянем в историю, то увидим, что до 1918 в состав Российской империи входила Польша и Финляндия, причем на протяжении почти столетия. До 1867 года Аляска также была частью России. Нынче Путин решил взяться за передел мира, как это пытался делать в свое время Адольф Гитлер. Западу не хватает смелости признать, что в России установился фашизм. 5 очевидных и доказанных признака фашизма, которые были в нацистской Германии и которые мы видим в современной России, надо постоянно повторять и доносить до сознания всех политиков, включая президента Зеленского:

1. Великодержавный шовинизм,

2. Слияние всех ветвей власти–исполнительной, законодательной и судебной

в единое целое вместе с масс-медиа и бизнес элитой,

3. Агрессия против соседних стран и захват сопредельных территорий,

4. Преследование оппозиции и политические убийства,

5. Возвеличивание фюрера

В этой связи Запад и в первую очередь Соединенные Штаты давно должны были ультимативно потребовать от России вывести все свои войска из Украины в течении трех дней и объявить о закрытии неба над ней. Вместо этого там спокойно наблюдают, как Москва приняла эстафету нацистской Германии, бомбит города и села Украины, убивая мирных граждан. У России нет никаких шансов выиграть войну против всего мира и даже против Украины. Использовать ядерное оружие Москва никогда не решится, не для этого она 20 лет крала все деньги у народа. Там не один Путин, там целая туча паразитов, которые высасывали все соки из страны и которые не хотят попрощаться с этим миром. Экономические санкции окажут свое разрушительное действие на экономику России, но и немалая часть Украины будет лежать в руинах с гибелью многих тысяч граждан. Запад просто не имеет морального права позволить Путину осуществлять гуманитарную катастрофу.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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