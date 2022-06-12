В Мозыре несколько дней ищут пропавшего подростка

В Мозыре несколько дней ищут пропавшего подростка3
- 12.06.2022, 12:20
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Мальчик жил в детском доме.
В Мозыре с 9 июня не могут найти четырнадцатилетнего воспитанника детского дома Максима Пархоменко. Он ушел из трудового лагеря в Мозырской школе №2 и после этого о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд "Симуран", сообщает "Еврорадио".
Максим был одет в сине-черную майку, серые шорты, красные кроссовки. Его приметы: рост около 165 см, кожа смуглая, глаза голубого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о Максиме, отряд "Симуран" просит сообщить по телефону +375292321111 или 102.