В Мозыре несколько дней ищут пропавшего подростка 3 12.06.2022, 12:20

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Мальчик жил в детском доме.

В Мозыре с 9 июня не могут найти четырнадцатилетнего воспитанника детского дома Максима Пархоменко. Он ушел из трудового лагеря в Мозырской школе №2 и после этого о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд "Симуран", сообщает "Еврорадио".

Максим был одет в сине-черную майку, серые шорты, красные кроссовки. Его приметы: рост около 165 см, кожа смуглая, глаза голубого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Максиме, отряд "Симуран" просит сообщить по телефону +375292321111 или 102.

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