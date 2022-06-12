Bloomberg: Война против Украины создает для России проблемы в Центральной Азии 4 12.06.2022, 12:34

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Китай включается в большую игру.

История учит, что войны обычно имеют непредсказуемые последствия и различные побочные эффекты вдали от поля битвы. К примеру, Гражданская война в США оказалась судьбоносной для Центральной Азии. Россия усилила контроль над регионом, чтобы поставлять из него хлопок, прекративший поступать из рабовладельческих американских штатов.

Центральная Азия снова переживает побочные эффекты войны, но в этот раз той, которую Владимир Путин развязал против Украины, приводит статью издания Bloomberg "Зеркало недели. Украина". Ухудшение экономических перспектив России может оставить миллионы выходцев из Центральной Азии без работы, тем самым подрывая мощные потоки денежных средств в их родные страны. Но проблемы этих людей могут еще больше навредить самой РФ.

Казахстан и Туркменистан получают большие доходы от продаж энергоносителей. Но их соседи – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан – не могут обеспечить достаточное количество рабочих мест своим гражданам. Поэтому они ищут возможность заработать за границей. В прошлом году у РФ было 8 миллионов трудовых мигрантов из этих трех стран. В 2021 году на денежные переводы от гастарбайтеров приходилось 34% ВВП Таджикистана, а в случае Кыргызстана этот показатель составлял 33%, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка. В Узбекистане в 2020 году на деньги работников приходилось чуть менее 12% ВВП. Санкции, введенные против России США, ЕС и другие страны по всему миру, подорвут эти критически важные для Центральной Азии платежи. А пока Путин ведет свою неоправданную войну, подрыв торговли еще больше будет вредить странам региона.

Bloomberg допускает, что война против Украины может навсегда разорвать связи России с Центральной Азией. Многие доказательства уже указывают на то, что цепи поставок в регионе уже начинают переориентироваться на Китай и Турцию. Финансовые связи с Москвой тоже слабеют. Казахстанская ветка "Сбербанка" сообщила в этом месяце, что ее долговое портфолио сократилось на 1,7 миллиарда долларов в апреле. И это после того, как "Сбербанк", а также "Альфа-банк" и "ВТБ" потеряли 4,5 миллиарда долларов депозитов в феврале и марте.

Последствия войны для экономических отношений России с Центральной Азией могут потенциально ускорить полный переход региона на орбиту Китая. Хотя эта тенденция стала очень заметна еще в декабре. В то время как Москва погрязла в войне на истощение против ожесточенных защитников Украины, Китай празднует три десятилетия отношений с независимыми странами Центральной Азии. Китайский министр иностранных дел Ван И на этой неделе побывал в Казахстане, где встречался с коллегами из четырех других стран региона. Приезд китайского дипломата заложил основу для визита лидера КНР Си Цзиньпина, который состоится осенью. Это будет крупное дипломатическое и геополитическое заявление, учитывая, что китайский лидер избегал встреч G20 с начала пандемии COVID-19.

Разворот к Китаю может в определенной степени компенсировать утраченные рабочие места в России. Однако приток рабочих обратно в Центральную Азию может спровоцировать социально-экономические потрясения в родных странах.

«Способность отправлять молодых безработных мужчин на работу в Россию давала странам в регионе возможность сократить напряжение. В конце концов, вряд ли можно ожидать чего-то хорошего, когда большая часть населения – это молодежь без работы», – сказала редактор издания Diplomat Кэтрин Патц.

Прежде чем атаковать соседнюю Украину, Россия показала миру свою внимательность к Центральной Азии. В частности, она вмешалась в ситуацию в Казахстане, когда вспыхнули протесты прошлого января. Но теперь разбитая армия Путина погрязла в Украине. Как раз в то время, когда китайские интересы в сфере безопасности только растут в регионе. Министр обороны Вэй Фэнхэ во время визита в Казахстан в апреле подал сигнал о потенциальной готовности Пекина протянуть руку помощи, отметив, что Китай твердо выступает против любых «цветных революций», навязанных снаружи.

Итог таков: война против Украины сильно подрывает экономические и финансовые отношения России с Центральной Азией. И возник вакуум, который Китай готов заполнить.

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