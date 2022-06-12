«Всегда оставайся белорусом» 24 12.06.2022, 12:49

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Нашу память и сознание не подменить.

Читатель Telegram-канала «Баста!» призывает не забывать наши корни:

— Я люблю наш белоруcский национальный флаг. Я горжусь нашим гербом «Пагоня». Я чту нашу историю.

Несмотря на то, что Лукашенко и его свора превратили нашу страну в какой-то СССР 2.0, забыв и опоганив самое ценное и дорогое — мы и наши дети ни на минуту не должны забывать о своих национальных символах и своей истории. Настоящей. Не той, что пишут лукашисты в учебниках или промывают мозги обывателям по зомбоящику.

Дроздовские упыри могут запретить наше знамя и наш родной герб, они могут признать флаг и герб экстремистским, террористическим и навешать кучу прочих ярлыков. В них нет ничего белорусского. Этим людям плевать на историю, на Родину. Но память и сознание белорусов им не подменить. И только идиоты этого не понимают.

Уважайте и чтите свое, родное! Рассказывайте правду детям и внукам! И не забывайте главного: «Пагоня побач! Назаўжды!

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