Ученые сделали самое важное морское открытие с 1982 года 12.06.2022, 13:02

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Найдены обломки известного корабля.

Обломки одного из самых известных кораблей XVII века, затонувшего 340 лет назад на борту будущего короля Англии Джеймса Стюарта, обнаружены у берегов Норфолка в Великобритании, пишет «Хайтек».

С тех пор, как 6 мая 1682 года он сел на мель на песчаной отмели, обломки военного корабля «Глостер» лежали на морском дне. Их точное местонахождение было неизвестно до тех пор, пока братья Джулиан и Линкольн Барнуэллы со своим другом Джеймсом Литтлом не нашли его после поисков, которые длились четыре года.

Учитывая возраст и престиж корабля, состояние обломков, уже спасенные находки и политический контекст аварии, эксперт по морской истории и профессор Клэр Джовитт из Университета Восточной Англии описал находку как самое важное морское открытие со времен подъема «Мэри Роуз» в 1982 году.

«Глостер» представляет собой важный момент в британской политической истории: это кораблекрушение едва не привело к смерти католического наследника протестантского престола во время большой политической и религиозной напряженности у стране.

«Глостер» ввели в эксплуатацию в 1652 году, построили в Лаймхаусе в Лондоне и спустили на воду в 1654 году. В 1682 году его выбрали для перевозки Джеймса Стюарта, герцога Йоркского, в Эдинбург, чтобы забрать его беременную жену и их домочадцев. Цель — вернуть их ко двору короля Карла II в Лондоне как раз к рождению законного наследника мужского пола.

Корабль отплыл из Портсмута, а герцог и его свита присоединились к нему у Маргита, прибыв на яхте из Лондона. В 5:30 утра 6 мая «Глостер» сел на мель из-за конфликта на борту примерно в 45 км от Грейт-Ярмута. В течение часа судно затонуло с гибелью сотен членов экипажа и пассажиров. Герцог едва выжил, откладывая бегство с корабля до последней минуты.

Весной 2023 года запланирована крупная выставка, она пройдет с февраля по июль в Музее и художественной галерее Норвичского замка. Там представят находки с места крушения, в том числе колокол, по которому опознали корабль. А также — текущие исторические, научные и археологические исследования.

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