В Минске задержали курьера телефонных мошенников, забиравшего у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами 2 12.06.2022, 13:04

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Он оказался гражданином РФ.

Как сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси, оперативники задержали на вокзале 34-летнего россиянина, который работал на аферистов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

— Мужчина приехал в Беларусь на майские праздники и через социальные сети нашел временную работу. Для оформления курьером якобы в магазин одежды он отправил совершенно незнакомым людям фотографию своего паспорта. В следующие два дня он получил девять заданий, — заявил замначальника Фрунзенского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Александр Гильдюк.

По его словам, во всех случаях мужчина забирал у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами, после чего передавал их посреднику за вознаграждение. В последнем случае пожилая женщина начала спрашивать «курьера» о своей дочери, которая якобы попала в аварию. Фигурант дела, заверил Гильдюк, испугался, вернулся в Россию, но через месяц снова прибыл в Беларусь.

По приезду его и задержали. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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