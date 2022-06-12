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«Просто ад какой-то»

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  • 12.06.2022, 13:08
  • 7,926
«Просто ад какой-то»

Российский военный эмоционально рассказал о контратаке ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении.

Контратаки украинских военных на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского захватчика.

«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… бать… В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й! - описывает ситуацию захватчик.

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