«Просто ад какой-то»6
- 12.06.2022, 13:08
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Российский военный эмоционально рассказал о контратаке ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении.
Контратаки украинских военных на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского захватчика.
«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… бать… В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й! - описывает ситуацию захватчик.
Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам— СБ України (@ServiceSsu) June 12, 2022
У розпорядженні СБУ – перехоплення розмови загарбника, що «потрапив під роздачу» ⬇️ pic.twitter.com/VScXPXK6QT