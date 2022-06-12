Врач: Путин принимает определенную группу препаратов 10 12.06.2022, 13:16

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Возможно, это связано с онкологией.

Постоянные изменения на лице президента РФ Владимира Путина говорят о том, что у него тяжелое заболевание или российский глава принимает определенную группу препаратов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Эксперты подтверждают, что метамарфозы на лице Владимира Путина сразу бросаются в глаза.

Отеки периодически появляются и затем сходят, но форма остается неестественно округлой, из-за чего его называют "лунообразным".

По словам экспертов, люди не способны за столь короткое время набирать и сбрасывать вес, и изменения в лице Владимира Путина можно объяснить по двум причинам - заболевание или прием определенной группы препаратов.

Вместе с этим не исключено, что у президента РФ может быть онкологическое заболевание, поскольку форма довольно часто меняется.

"Изменение формы лица Владимира Путина, появление отеков (так называемое "лунообразное лицо") может быть последствием приема гормональных препаратов – кортикостероидов. Если строить гипотезы, то наиболее часто кортикостероиды в высоких дозах применяются для лечения онкологических заболеваний", - подчеркнула в комментарии врач-невролог Александра Щебет.

Напомним, российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин (рассказал о здоровье Путина/ru/news/2022/4/4/462090/), ссылаясь на мнение известных израильских врачей. В частности он отмечал, что глава Кремля мог применять стероиды.

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