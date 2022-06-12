СМИ рассказали о попытке подрыва нефтепровода «Дружба» 6 12.06.2022, 13:28

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Прогремели три взрыва.

Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва, сообщает близки к Кремлю телеграм-канал Baza. Тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства.

«Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель — там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров», — пишет Baza.

Между тем, сам трубопровод «Дружба» не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, также был обесточен энергоблок управления задвижкой. Канал сообщает, что разлива нефтепродуктов удалось избежать. С 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

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