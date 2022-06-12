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ВСУ показали, как сокрушают позиции оккупантов

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  • 12.06.2022, 13:34
  • 4,846
ВСУ показали, как сокрушают позиции оккупантов

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов. Украинские военные сбросил боеприпас с беспилотника прямо в окоп. Снаряд попал в цель, после чего некоторые из российских военнослужащих могли погибнуть или получить ранения. На видео заметно, как некоторые из них разбегаются.

Пресс-служба 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в «Фейсбуке» опубликовала видеозапись попадания украинского снаряда во вражеский окоп.

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