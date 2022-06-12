Найдена женщина, которая украла продукты из корзины старушки 10 12.06.2022, 13:53

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Дело получило широкий резонанс.

Cотрудники Борисовского РУВД установили личность женщины, которая украла продукты из корзины пенсионерки в магазине Борисова, сообщает mlyn.by.

Ей оказалась 60-летняя женщина, жительница Минска. Как сообщает издание, минчанка раскаивается в совершенном деянии. Ее действия квалифицировали как мелкое хищение, поскольку сумма украденного была меньше двух базовых величин. Женщина заплатила штраф.

Напомним, в конце мая в Борисове женщина переложила продукты из чужой корзины в свою сумку и ушла. Это произошло в продуктовом магазине у рынка «Спастканне». Видео с камеры наблюдения получило широкий резонанс.

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