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Найдена женщина, которая украла продукты из корзины старушки

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  • 12.06.2022, 13:53
  • 7,150
Найдена женщина, которая украла продукты из корзины старушки

Дело получило широкий резонанс.

Cотрудники Борисовского РУВД установили личность женщины, которая украла продукты из корзины пенсионерки в магазине Борисова, сообщает mlyn.by.

Ей оказалась 60-летняя женщина, жительница Минска. Как сообщает издание, минчанка раскаивается в совершенном деянии. Ее действия квалифицировали как мелкое хищение, поскольку сумма украденного была меньше двух базовых величин. Женщина заплатила штраф.

Напомним, в конце мая в Борисове женщина переложила продукты из чужой корзины в свою сумку и ушла. Это произошло в продуктовом магазине у рынка «Спастканне». Видео с камеры наблюдения получило широкий резонанс.

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