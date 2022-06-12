Обнаружены останки самого большого хищного динозавра Европы 1 12.06.2022, 14:02

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Спинозаврид достигал более 10 метров длины.

На острове Уайт в проливе Ла-Манш обнаружены фрагменты окаменелых костей, принадлежавших неизвестному крупному спинозавру. По словам палеонтологов, это – самый большой из хищных динозавров, когда-либо найденных на территории Европы. Об этом Крис Баркер (Chris Barker) и его коллеги из Саутгемптонского университета пишут в статье, опубликованной в журнале PeerJ, пишет Naked science.

Уникальная находка была сделана местным энтузиастом Ником Чейсом (Nick Chase), который занимался поисками динозавров в меловых скалах острова Уайт. Обнаружить удалось лишь несколько отдельных костей и их фрагментов, однако они позволили ученым датировать их возрастом около 125 миллионов лет и оценить размеры древней рептилии. «Это было огромное животное, превышавшее 10 метров в длину, – говорит Крис Баркер, – возможно, самый крупный хищный динозавр, когда-либо найденный в Европе».

Судя по найденным образцам, динозавр принадлежал к спинозавридам – двуногим хищникам, для которых была характерна вытянутая «крокодилья» челюсть с коническими зубами, удобными для охоты на водных животных. У некоторых имелся спинной гребень, по-видимому, выполнявший роль терморегулятора. Спинозавриды относились к группе теропод, куда входили такие знаменитости как тираннозавры, хотя и не набирали подобных размеров.

Так и новый представитель, невзирая на свою впечатляющую длину, вряд ли обладал близкой к тираннозаврам массой. Имелся ли у него гребень, по имеющимся образцам сказать невозможно, как нельзя пока что и провести полное описание нового вида. Пока он получил название «спинозаврида белых скал» (White Rock Spinosaurid).

По словам ученых, находка может быть очередным свидетельством в пользу того, что спинозавриды появились на территории нынешней Западной Европы, откуда затем и распространились на более обширные пространства. Недаром на том же острове Уайт были сделаны и другие находки этих хищников, включая «адскую цаплю с крокодильей мордой» (Ceratosuchops inferodios), о которой мы уже рассказывали.

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