Джазмен-белорус: Враг у нас с украинцами один 12.06.2022, 14:37

Константин Горячий собирает деньги для батальона «Азов».

Во Львове образовался свой «джазовый отряд», в составе которого есть и белорусский пианист Константин Горячий, известный по группе Apple Tea. В свободную минуту музыкант рассказал «Нашай Ніве» об инициативе львовских музыкантов, джазе и своем непростом пути за последние два года.

Горячий попал в Украину осенью 2020 года. С родины уезжал быстро — хватило трех дней, чтобы собраться и выехать на автобусе в Киев. Константин решил покинуть Беларусь, так как получил из милиции копию протокола, где было сказано: в отношении него ведется административный процесс по статье 23.34. В стране тогда как раз начали арестовывать музыкантов, да и сам Горячий тогда так активно высказывался насчет диктатуры, что имел основания подозревать: сутками история с этим протоколом не закончится.

Как выбирал страну для переезда? Поскольку не имел визу, мог уехать только в Украину, и, как сейчас считает Константин, очень хорошо, что он так сделал. К старым творческим знакомствам добавились новые, и как результат — интересная творческая жизнь.

На второй день после начала войны, 25 февраля, Константин с женой были вынуждены уехать из Киева. Сначала остались в маленьком городке под Львовом, где сразу начали искать возможность быть полезными:

«Там было нечего делать, поэтому мы пытались покупать медикаменты для военных, плели маскировочные сетки — маленький город, маленькие нужды. И мы решили перебираться во Львов, так как знали, что здесь есть какой-то [музыкальный] движ и возможность помогать», — рассказывает Константин.

Джазмен также пытался пойти в тероборону, но ему сразу отказали как белорусу. Как признается музыкант, сейчас жить с белорусским паспортом в Украине не очень просто:

«Я не могу получить деньги в банке, если мне кто-то захочет их перевести. Очень сложно сейчас пересекать границы: могу выехать из Украины, но не могу туда потом вернуться, не могу сейчас продолжить вид на жительство, как и другие белорусы в Украине».

Во Львове Горячий присоединился к так называемому джазовому отряду «Джазовцы» — группы музыкантов, играющих благотворительные концерты и жертвующих заработанные на них деньги в пользу батальона «Азов». Расписание у джазовцев насыщенное — Константин играет три-четыре концерта в неделю, и некоторые из них проходят на довольно необычных площадках. Например, в одном из львовских джазовых клубов, который находится в подвале старого здания и поэтому является сейчас хорошим убежищем. Также джазовцы играли и в настоящих бомбоубежищах, где собирали деньги для военных, но подход к выполнению остается одним и тем же при любых условиях. Вот как это объясняет Константин:

«Когда ты музыкант и выходишь на сцену, в любых условиях ты делаешь одинаковые вещи, стараешься играть лучше и интереснее. Известно, что джаз — это всегда импровизация, но подход к ней должен оставаться одним: ты готовишься к концерту, выходишь на сцену и играешь.

Большое количество музыкантов в Украине не имело возможности играть в первый месяц после начала войны, так как не было концертов и понимания, как их сейчас устраивать. Но с начала апреля вернулись концерты и открылись клубы. И это было наиболее важно — то, что сейчас мы можем играть концерты. Несмотря на войну, воздушные тревоги и обстрелы, мы все равно выступаем, собираем деньги, поддерживаем Вооруженные силы.

Многие из украинских музыкантов, самые смелые, сейчас на фронте. Но не все музыканты воюют, некоторым даже отказывали в том, чтобы попасть на фронт. Остается второй вариант — делать то, что ты можем делать лучше. Хорошо, что музыканты и другие творческие люди теперь могут работать и помогать другим в той сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся.

Чувствую большую потребность это делать, а как же иначе? Враг у нас с украинцами один — Путин и Российская Федерация, и бороться мы должны вместе. Получается, что это второй дом, хотя у меня и нет такого ощущения. В последнее время все больше осознаю, что дом у меня в Минске, а все остальное — это уже второй или третий дом, и так далее».

Активных джазовцев около 25 человек, за пару месяцев существования проекта они собрали для «Азова» около 50 тысяч долларов. Частично такой большой размер отряда связан с тем, что сейчас во Львове много музыкантов со всей Украины — из Киева, Винницы, Харькова и других городов. Горячий — единственный белорус в этой украинской компании, и сначала он чувствовал немного настороженное отношение к себе. Но со временем все изменилось, да и старые связи помогли — Константин ранее выступал во Львове с киевскими джазовыми исполнителями.

Музыканты, объясняет белорус, в общем легче налаживают контакт: вместе поиграли, поговорили — и все, нет никаких границ. Константин и сам пытается идти навстречу украинским коллегам: в отряде все общаются по-украински, и он старается также общаться на этом языке, хотя и на простом уровне.

Что играют джазовцы?

«И свою, и чужую музыку, — рассказывает Горячий. — Бывает, что джазовые музыканты вообще не договариваются, что они будут играть. Иногда звучит украинский джаз, но ведь джаз — это люди: украинцы играют украинский джаз, американцы — американский.

Как показывает практика, когда люди хорошо играют джазовую музыку, абсолютно не важно, откуда они родом. Знаю очень много украинских музыкантов, которые работают в Европе и Америке и прекрасно себя чувствуют. Джаз — такой жанр, который находится абсолютно вне национальностей».

Иногда говорят, что джаз — это о свободе, но Константин с этим не совсем согласен. Стиль музыки, к которому относится, Горячий называет образом мышления или даже образом жизни:

«Мне самому было бы психологически трудно играть там другую музыку, что-то такое, что сильно ограничено правилами. В джазе очень много правил, может, намного больше, чем в классической музыке. Одно правило иногда исключает другое, поэтому у тебя есть выбор, к какому правилу ты будешь прислушиваться.

Джаз — это не просто образ мышления, это еще и язык. Если ты владеешь этим языком, ты можешь на нем выражать абсолютно разные вещи, можешь даже придумывать неправильные слова, но это все равно будут слова на том языке, которым ты пользуешься. В классической музыке людей учат читать то, что уже написано другими, а в джазе — говорить самому на языке музыки».

Не каждому нравится джаз, тем более в Восточной Европе, где исторически существовала совсем другая музыка. Тем более интересно узнать у знаменитого белорусского джазового исполнителя, как он попал в эту историю и почему решил, что джаз — это его. И вообще, можно ли заставить полюбить джаз?

«Просто в раннем детстве мне понравилась эта музыка, почувствовал в ней что-то свое. Ребенка же не обманешь, ему или нравится, или нет. Иногда говорят, что джаз — музыка не для всех. Это так, но в том смысле, что кто-то в нее просто не врубается. Знаю много примеров, когда детям нравились даже довольно сложные джазовые композиции, ведь им нравилась сама эта музыка, и это не требовало от них никакого дополнительного образования или жизненного опыта. Так что тут все просто: или это тебе близко, или — нет. Знаю людей, которые ходят на джазовые концерты просто потому что им нравится сама атмосфера там, хотя они и не очень понимают саму музыку. На таких мероприятиях люди раскрепощаются, проявляют живые эмоции».

Константин соглашается, что такие эмоции — именно то, что сейчас получают люди на львовских концертах джазовцев. Известно, что для них это и возможность перевести внимание на что-то другое, ведь идет война и каждый день во Львове звучит по несколько воздушных тревог. Об этом, конечно, забыть невозможно, но когда ты играешь музыку или слушаешь ее, ты немного от этого отключаешься. С другой стороны, поскольку это джазовая музыка, ты делишься с людьми своим опытом и своим ощущением всех событий, так что от этого не уйти.

Горячий не отказывается от того, что нынешние переживания, как и события 2020 года, повлияли на его музыку, но не определяет, как. Для каждого это индивидуально, тем более каждый человек проходит через такие события по-разному. Кто-то в 2020-м активничал и ходил на протесты, кто-то сидел дома, Константин так и вовсе был вынужден уехать из страны.

«Конечно, личный опыт влияет на музыку, — рассуждает белорус. — Но при этом я не могу сказать что-то в духе «вот, в моей музыке появились нотки разозленности или тоски». Это все фигня, и если музыка такое говорит, это значит, что он специально так играет и нет в его музыке отпечатка реальных процессов. То, что на самом деле происходит с тобой, ты и сам не всегда можешь отследить.

Многие люди в Украине сейчас впали в ненависть ко всему российскому и взращивают ее, но мне такой подход не близок. Понимаю, что сейчас происходит преступление против человечества, и Россию необходимо победить просто для того, чтобы это кошмар для всего мира закончился. Но такие вещи, как страх и ненависть, пагубно воздействуют на человека, тем более на творца. В такой ситуации найти любовь и способность прощать намного сложнее, и мне кажется, это то, на что нужно обратить внимание.

Можно ли вымещать эмоции через творчество? Да, и это то, что происходит постоянно. Но я бы не хотел делиться ненавистью со сцены, считаю, что задача артиста совсем в другом — в том, чтобы найти красоту в разных ее проявлениях и поделиться ею с людьми, ведь красота — это божественное проявление. Если получится, этим можно и поддержать людей. Духовно поддержать так можно не каждого, ведь всем нравится разная музыка, а финансово мы сейчас способны поддержать людей. Вижу, что понемногу растет сумма, которую мы собираем, и это значит, что мы делаем что-то полезное».

Польза — это важно, но насколько уместно устраивать что-то развлекательное в военное время? Прежде всего, белорус не соглашается с тем, что джаз — это часть развлекательной сферы, да и само название направления называет слишком общим.

«Сейчас к этому направлению относят очень разную музыку, — объясняет Константин. — Сто лет назад джаз был музыкой, грубо говоря, для борделей, но уже в 1950-е годы это была совсем другая музыка. Джаз уникален тем, что он собирает в себя элементы всех остальных стилей, поэтому это особый отпечаток всей музыки в мире — академической, народной, электронной и других жанров».

Каким бы ни был джаз, ему — как части музыкального мира — на войне есть место. Белорус объясняет это тем, что какая-то музыка всегда имеет право на существование, вопрос скорее в правоте. На похоронах правильной будет не любая музыка, и тоже самое можно сказать о связи музыки с любой ситуацией в жизни, простой или сложной. Главное, что сколько людей — столько и музыки, даже больше, считает Константин.

«В первый месяц войны всем было психологически тяжело, так как люди внезапно столкнулись с ужасами войны, многое было непонятно. Не могу сказать, что сейчас все к ним привыкли, просто многие вещи уже никого не удивляют. Жить в таком эмоциональном напряжении очень трудно.

Была похожая ситуация, когда в сентябре 2020 года мы с Apple Tea отыграли концерт в Гродно. Многие тогда отменяли концерты, мы тоже сомневались, стоит ли нам выступать — мол, не будем играть, пока революция не победит. Оказалось, что когда ты играешь концерт для тех, кто хочет тебя послушать, это важно как для тебя, так и для них.

То же самое и здесь, люди соскучились по нормальным вещам. Мы же предлагаем не пьяную оргию, а встречу с красивым. А это необходимо».

Сейчас Львов, как подчеркивает Константин, превратился в настоящую культурную столицу Украины, ведь в городе происходит много концертов, мероприятий и выставок, здесь мир творческих людей. Поэтому в творческом плане белорусу там очень интересно, хватает активных людей и можно играть с ними, общаться. В качестве примера Горячий вспоминает недавний концерт, после которого кто-то пригласил к себе домой и туда пришло, может, человек тридцать, и далеко не все из них были знакомы между собой.

«У людей одна беда на всех, и много творческих людей оказались в одном месте, и я надеюсь, что в будущем это станет большим подспорьем для знакомств и сотрудничества. Да, и когда люди вместе занимаются творчеством, это всегда хорошо, никогда не знаешь, что интересное из этого может потом получиться», — подытоживает белорус.

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