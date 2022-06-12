Россияне обсуждают, как лучше сбежать от войны 3 12.06.2022, 15:03

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Украинские разведчики опубликовали перехват их разговоров.

Российские оккупанты обсуждают способы, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Главное управления разведки Министерства обороны опубликовало запись перехваченного разговора оккупантов.

Отмечается, что стать "трехсотым" они считают самым реальным способом, но есть проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать им "больничные". Поэтому захватчики принялись обсуждать, как нанести самим себе ранения, чтобы они выглядели как боевые.

"Я вчера предлагал гранату ё**уть, РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться, чтобы конечности торчали. В***ать ее, и все. Всем поехать домой с тремя "мультами" (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение)", – говорит на опубликованной записи один из захватчиков.

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