«У таракашки и его цепных псов трясутся колени» 5 Telegram-канал «Баста!»

12.06.2022, 15:14

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Сегодня ты один, завтра нас сотни, а послезавтра — тысячи.

Не первый раз от разных людей слышу: «А что я могу один?».

У многих в голове крутится эта мысль. Наши люди хотят и могут поменять ситуацию, но не верят в свои силы. Я назвал бы это выученной беспомощностью. Так вот, ребята, вы не одни.

Всем белорусам давным-давно осточертел режим картофельного лося, который сейчас вдобавок даже и не скрывает, что он — марионетка Кремля. Было бы иначе — не ехали бы российские танки через Беларусь бомбить Украину. Не запускались бы ракеты с нашей территории. Добавьте к этому нищенские зарплаты, ужасные условия труда, постоянное давление и репрессии (где только можно, каждый день).

Каждый белорус хочет жить в свободной и демократической стране — про это даже никто спорить не будет...

Так вот, сограждане. Борьба за свободу и демократию никуда не делась. О чем говорят партизанские подвиги смелых ребят, от которых у таракашки и его цепных псов трясутся колени.

И таких людей много. Мне кажется, что наша главная проблема в том, что по сравнению с нашими братьями-украинцами — белорусы боятся брать на себя ответственность. Для этого нужна недюжинная смелость и воля. Но в нашем случае все проще: результат известен заранее.

Экономика расшатана до края, санкции сыпятся без конца, а о политической роли в мире я вообще молчу. Картофельный лось — это как гнилой зуб, который давно нужно вырвать.

Так что, чуть больше смелости, народ! Сегодня ты один, завтра нас сотни, а послезавтра — тысячи. Никто за нас самих не сделает революцию!

Про способы и методы сопротивления было сказано не раз. Самое главное — не унывать и продолжать делать все возможное, что в наших силах, чтобы поскорее избавиться от лукафюрера. На самом масштабном марше в Минске мне как-то запомнился плакат: «Действуй, а не болтай!». Сейчас он актуален как никогда. Борьба продолжается! Жыве!

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