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«Сегодня не мой день»

  • 12.06.2022, 15:25
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«Сегодня не мой день»

Дерзкая акция смелых художников у Минобороны РФ.

В Москве группа анонимных художников устроила в День России 12 июня антивоенную акцию у здания Министерства обороны России. На Фрунзенской набережной был вывешен российский триколор с надписью "Сегодня не мой день". Красная краска с триколора "стекает" вниз.

В полученном "Радио Свобода" сообщении организаторов акции говорится, что принятие декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года запустило процесс распада СССР. Сейчас же российская власть "хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств".

"Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим, – станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в сообщении.

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