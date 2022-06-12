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Лукашисты из Жодино отличились на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии

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  • 12.06.2022, 15:42
  • 2,712
Лукашисты из Жодино отличились на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии

Жодинцы вспомнили совершенно другую эпоху, которая мало связана с классикой нашей культуры.

На центральной площади в Молодечно проходит XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Делегация из Жодино организовала площадку, посвященную 50-60 годам прошлого века, пишет ex-press.by.

Фестиваль посвящен Году исторической памяти и 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа. Жодинцы вспомнили совершенно другую эпоху, которая мало связана с классикой белорусской культуры.

На стенде можно увидеть фотографии первых БЕЛАЗов, советские плакаты, портрет Ленина и флаг СССР.

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