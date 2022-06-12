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Британская разведка: Россия на отдельных участках вводит в бой резервный третий эшелон

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  • 12.06.2022, 15:49
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Британская разведка: Россия на отдельных участках вводит в бой резервный третий эшелон

Чаще всего они укомплектованы не полностью.

Россия продолжает делать ставку на свое превосходство в численности личного состава и артиллерии и начинает вводить в бой резервный третий эшелон. Сводка опубликована в Twitter Минобороны Великобритании.

В сводке отмечается, что Россия использует превосходство в численности личного состава и артиллерии, чтобы постепенно захватить Северодонецк и окрестную территорию.

Также продолжается формирование новых подразделений для развертывания в Украине. В последние недели на некоторых участках, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего (резервного) эшелона, притом что стандартно в боевых операциях задействуются  одновременно только первый и второй эшелоны.

При этом третьи эшелоны, как считают британские аналитики, зачастую укомплектованы не полностью, а потому России, вероятнее всего, придется привлекать новобранцев или мобилизованных резервистов для пополнения этих подразделений.

Разведка считает, что одновременное развертывание всех трех эшелонов в долгосрочной перспективе уменьшает способность формирований восстанавливать боеспособность после ротации.

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