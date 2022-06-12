Ученые сообщили о прорыве в понимании происхождения жизни на Земле 12.06.2022, 16:00

Результаты исследования указывают на возмость существования живых организмов на Марсе.

Ученые из Фонда прикладной молекулярной эволюции (США) объявили о том, что рибонуклеиновая кислота, которая, вероятнее всего, была первым генетическим материалом на Земле, может спонтанно формироваться на застывшей базальтовой лаве. Такое вулканическое стекло в изобилии можно было встретить на поверхности нашей планеты 4,35 млрд лет назад. Похожие базальтовые отложения сохранились и на Марсе. Если вывод ученых верен, то основа для жизни, можно сказать, автоматически появляется на планетах земного типа на позднем этапе их формирования.

Группа химиков Фонда под руководством Элайзы Бьонди показала, что длинные молекулы РНК размером от 100 до 200 нуклеотидов стабильно образуются, когда трифосфаты нуклеозидов всего лишь проникают через вулканическое стекло. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, сообщает Phys.org.

«Базальтовое стекло в те времена было на Земле повсюду, — сказал Стивен Мойзис, один из исследователей. — Несколько сотен миллионов лет после формирования Луны частые удары вместе с высокой сейсмической активностью молодой планеты образовали расплавленную базальтовую лаву, источник базальтового стекла. Из-за ударов также испарялась вода, осушая почву и открывая водоносный слой, где могли формироваться РНК».

Те же удары привели к появлению никеля, который, как показали ученые, привел к образованию трифосфатов нуклеозидов из нуклеозидов и активированного фосфата, также присутствующего в вулканическом стекле. А бораты — тоже из базальта — контролировали образование этих трифосфатов.

Авторы отмечают простоту разработанной ими модели, которую можно испытать даже в школьной лаборатории. Нужно только смешать ингредиенты, подождать несколько дней и обнаружить РНК.

Те же минералы, стекло и следы ударов имеются и на Марсе с давних лет. Однако там не было тектонических сдвигов, которые поглотили большинство горной породы Земли старше 4 млрд лет. Так что камни соответствующего возраста все еще лежат на поверхности планеты. Недавние миссии уже обнаружили на Марсе все необходимые породы, включая бораты.

«Если жизнь появилась на Земле этим простым путем, то возникла она и на Марсе, — сказал Стивен Беннер, соавтор статьи. — Поэтому так важно как можно активнее искать жизнь на Марсе».

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