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Доброволец полка имени Кастуся Калиновского чуть не утонул, пробираясь в Украину

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  • 12.06.2022, 16:11
  • 6,364
Доброволец полка имени Кастуся Калиновского чуть не утонул, пробираясь в Украину

Когда началась война, Григорий нелегально переплыл границу Беларуси.

Добровольцу полка имени Кастуся Калиновского Григорию (позывной “Гия”) – 53 года, но это не помешало ему принять решение ехать защищать Украину, — пишет официальный телеграм-канал полка.

Когда началась война, Григорий нелегально переплыл границу Беларуси, чуть не утонул, но смог добраться — сначала в Литву, потом в Польшу, а дальше — в Украину в наш Полк.

"Пошел воевать, так как освобождение Беларуси от гауляйтера и его опричников теперь зависит от того, когда мы выбросим российских фашистов из Украины” — говорит Григорий.

"С такими мужественными белорусами — победим!", — пишет телеграм-канал.

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