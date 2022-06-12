Россиянина, который избил витебского таксиста и украл его деньги, освободили в зале суда 13 12.06.2022, 16:59

14,812

Подробности дела.

Все случилось 15 января. 26-летний житель Смоленской области приехал в Витебск в гости к своей подруге и в этот день они отдыхали у знакомых. А после застолья вызвали такси.

— Конфликт между изрядно захмелевшим пассажиром и водителем произошел на Первой Пролетарской улице, — рассказывал официальный представитель Первомайского РОВД Витебского облисполкома Андрей Семенихин. — Молодой человек закурил прямо в салоне автомобиля. А на замечание водителя стал его избивать. Когда водитель остановил машину, пассажир накинулся на него с кулаками уже на улице. Вскоре за россиянином приехал товарищ, которого вызвала его спутница. При чем, пассажир успел прихватить из салона часть выручки и деньги, которые был должен за проезд. Через пару часов оперативники уголовного розыска Первомайского РОВД задержали его.

Как сообщают «Народныя навіны Віцебска», мужчину заключили под стражу и предъявили ему обвинения по части 2 статьи 339 УК (Злостное хулиганство) и части 1 статьи 206 УК (Грабеж).

Суд над пассажиром стартовал 6 мая. Он проходил в суде Первомайского района Витебска. В итоге судья переквалифицировал вторую часть статьи 339 на первую.

«В материалах дела он значится как не работающий, однако в суд представили положительную характеристику с места его службы в вооруженных силах РФ. До суда он возместил около 1000 рублей ущерба, причиненного автомобилю такси. В результате ни таксист, ни владелец машины уже никаких претензий к обвиняемому не имели», — сообщает издание.

Суд признал россиянина виновным в хулиганстве, сопровождающимся применением насилия и угрозой его применения, повреждением чужого имущества, также в грабеже.

В итоге суд принял решение назначить 26-летнему мужчине штраф в 8000 рублей, а с учетом трех месяцев под стражей сократил сумму до 6400 рублей. Мужчину освободили в зале суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».