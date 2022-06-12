В Северодонецке нацгвардеец сбил дорогущий беспилотник врага 4 12.06.2022, 17:10

6,346

Воин попал в цель с первого выстрела.

В Северодонецке боец Национальной гвардии Украины сбил вражеский "Орлан-10". Обезвредить беспилотник ему удалось из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Воин попал в цель с первого выстрела.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В самом Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Военные Вооруженных сил Украины и подразделения Национальной гвардии выполняют свои задачи, удерживая населенный пункт.

"Нацгвардейцы совместно с Вооруженными силами героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли. Победим", – заверили в Национальной гвардии.

"Орлан-10" – новейший российский беспилотник, который армия агрессора активно использует для разведки и наведения артиллерийских орудий. Его примерная стоимость составляет 100 тыс. долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».