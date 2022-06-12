Аквалангисты нашли груз вина на миллионы долларов 7 12.06.2022, 17:34

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Судно затонуло во времена Первой мировой войны.

Торговое судно "Либурн" затонуло в 1918 году, за шесть недель до окончания Первой мировой войны.

Охотники за подводными сокровищами нашли груз вина на затонувшем торговом судне "Либурн", которое затонуло у берегов Великобритании в 1918 году. Драгоценный алкоголь может стоить миллионы долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что через несколько месяцев после объявления войны Германия блокировала Великобританию, и ее военный флот топил торговые суда без предупреждения. К 1917 году каждый день тонуло в среднем 15 британских судов, поскольку капитаны подводных лодок безжалостно охотились за своей добычей в прибрежных водах, особенно в Ла-Манше.

Именно тут охотники за подводными сокровищами и начали свои поиски, потому что, в отличие от многих других стран Великобритания разрешает искать сокровища в своих территориальных водах. Хотя тревожить военные захоронения — затонувшие корабли с телами — незаконно, Великобритания не подписала договор ЮНЕСКО 2001 года, запрещающий использование затонувших кораблей в коммерческих целях.

Во время Первой мировой Адмиралтейство сопровождало торговые конвои, поэтому, когда тем утром 1918 года "Либурн" вышел из Бордо, кроме него в караване было еще четыре корабля. Они доставили уголь во Францию и возвращались назад. Трюм "Либурна" был полон вина, шампанского, бренди и бенедиктина — ликера, любимого монахами, — а также корнишонов. Но в Британии этого груза не дождались. Сейчас груз "Либурна" является предметом ожесточенных споров между группой морских исследователей, обнаруживших затонувший корабль и его груз, и бюрократами из Исторической Англии и DCMS (Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта).

В число охотников за сокровищами входят Даниэль Джейсон, эксперт по подводным операциям, военно-морской историк Ян Хадсон и капитан и эксперт по спасению на водах Люк Хейманс, бельгиец, который прославился, обнаружив в 2004 году у берегов Индонезии обломки корабля с сокровищами 10-го века: золотом и жемчугом.

Охотники за сокровищами изучили судоходные архивы, отобрали 50 "кандидатов" для исследования и в том числе "Либурн".

Хотя он не был отмечен ни на одной карте, им удалось его найти, и в 2015 году были отправлены специалисты, которые могли погрузиться на 100 м для его поиска.

В судовом манифесте упоминались корнишоны и "шампанское и бренди — 1900", но исследователей ждал приятный сюрприз.

Фотографии и видеозаписи, сделанные дайверами, показали, что в обломках "Либурна" находится куда больше 1900 бутылок, упомянутых в судоходном манифесте.

Там десятки, если не сотни тысяч бутылок. Охотники за сокровищами должным образом обратились за разрешением на изъятие бутылок, что было бы дорогостоящей и сложной операцией с участием узкоспециализированных дайверов, которые должны были жить под водой в герметичной капсуле в течение 18 дней, пока они выполняли операцию по поднятию груза.

Но правительство отказало им в разрешении на проведение спасательной операции, несмотря на тот факт, что группа обязалась пожертвовать часть прибыли благотворительным организациям.

"Мы вложили много денег и приступили к исследовательскому погружению, зная, что это разрешено законом. Но нам впоследствии сказали, что правительство, несмотря на то, что оно не подписало договор ЮНЕСКО, проводит свою политику. Они разрешили поднять нам лишь несколько бутылок", — рассказывает Даниэль Джейсон.

Но пока длится волокита, драгоценный груз "Либурна" уничтожают траулеры, которые волочат тяжелые сети и якоря по дну.

Но многих также интересует, будет ли вино пригодно для употребления после стольких лет на морском дне. Винные эксперты считают, что да. Подобные старинные вина, обнаруженные в шведских водах, недавно стоили до 9000 фунтов стерлингов за штуку, и знатоки вина, по словам Джейсона, "из кожи вон вылезут", чтобы заполучить его.

"Глубокий океан — идеальный погреб: там темно, а температура прохладная и постоянная. Многие винные дома сейчас хранят вино под водой. Я разговаривал с экспертами, которые пробовали вина, ранее спасенные с утонувших кораблей, и их вкус потрясающий. Его можно продавать по 25 000 евро за бутылку", — утверждает Ян Хадсон.

Считается, что "Либурн" был потоплен немецкой подлодкой U-54, которой командовал один из самых безжалостных и амбициозных капитанов Кригсмарине — 28-летний Хельмут фон Руктешелль.

Фон Руктешелль продолжал командовать подводными лодками во время Второй мировой войны и стал настолько печально известен своей безжалостностью, что в 1946 году предстал перед судом за военные преступления. Его обвинили как минимум в одном явном случае массового убийства и нескольких инцидентах, когда он расстреливал суда даже после того, как экипаж давал сигнал о сдаче и убивал раненых в спасательных шлюпках.

Он был признан виновным по трем пунктам обвинения, приговорен к десяти годам заключения и умер в тюрьме в 1948 году.

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