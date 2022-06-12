Продовольствие в Беларуси подорожало3
- 12.06.2022, 18:02
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На какие товары больше всего выросли цены в мае?
По данным Белстата, в мае в годовом выражении продовольствие в Беларуси подорожало на 19,3%, а по отношению к апрелю цены на продовольственные товары увеличились только на 1%, пишет сайт belmarket.by.
Что из продовольствия больше всего подорожало?
В мае по сравнению с апрелем текущего года больше всего выросли цены на:
сгущенное молоко с сахаром (+11,16% или +0,38 руб.),
репчатый лук (+8,99% или +0,29 руб.),
кукурузные хлопья (+8,54% или +0,87 руб.),
растительное масло без оливкового (+7,21% или +0,52 руб.),
уксус (+6,74% или +0,22 руб.),
Также подорожали кофе натуральный молотый (на 6,55%), халва (на 6,48%), овсяные хлопья (на 5,96%), квас (на 5,92%), оливковое масло (на 5,76%), творог жирный (на 5,39%).