«Не каждый готов по ухабам мчаться даже к Версалю» 12.06.2022, 18:25

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В современной Беларуси есть множество дворцов и замков, но стены сохранились не везде.

В современной Беларуси множество исторических адресов: расположение дворцов и замков известно, но стены сохранились не везде… Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Это «ж-ж-ж» неспроста…

Не буду рассказывать взахлеб про холл с мраморными каминами и винтовой парадной лестницей — этого уже нет и в помине. Зеркальный зал тоже остался в устном творчестве, но осмотреть второй этаж подзадоривал гул дикого роя. «Не все ж муравьев и божьих коровок фотографировать», — слышалось мне ворчание макрообъектива в рюкзаке. Из гнезда под дырявой крышей осы неслись по сумрачному коридору и через пустые глазницы окон вырывались в благоухающий май. Лосьон после бритья на моем подбородке, к счастью, не затмил ароматы яблонь, черешен и форзиций. Иначе налетели бы злые тетки… В осином семействе размножается только матка, иные девицы обделены мужским вниманием, трудятся с утра до ночи — мало причин для радости…

Из окон верхнего этажа 200 лет назад открывался вид на пейзажный парк. А теперь… Теперь пора сматываться! Как пуля над ухом, прожужжала оса и развернулась, проявив явный интерес к незнакомцу.

— Они огромные, я предупреждала, — зычным голосом комментирует мое отступление местная женщина, взявшаяся показать нам владения Радзивиллов в деревне Полонечка неподалеку от Барановичей.

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Дворец магнатов Великого княжества Литовского пустует много лет. Хорошо, что вообще сохранился. Заложен в середине ХVIII века. Фасад из античного мира — скульптурные головы на колоннах, гермы. Я в Беларуси такого не встречал. Чьи это лики? Древних философов, героев Эллады? Поди узнай, кого избрал хранителями и визитной карточкой особняка его создатель драматург и композитор Мацей Радзивилл. Позже сын Константин добавит архитектурного шика в стиле ампир и выстроит готическую оранжерею. Но два пожара и послевоенная реконструкция изменят облик усадьбы.

Похожая судьба у поместья Слотвинских в Рованичах (Минская область), где мы побывали месяц назад, там более уместно слово «развалины», перспективы реконструкции туманные. А радзивилловское наследие все же пытаются возродить белорусские бизнесмены. Лет восемь назад исторический объект достался с аукциона частной компании. Взялась за гуж, да не потянула… Теперь появились новые радетели — семья предпринимателей из Минска. Смогут ли они что-то изменить, покажет время.

Адреса резиденций

У многих с Радзивиллами ассоциируются только Мир и Несвиж. Но знатный род был весьма многочисленным, владел сотнями деревень, землями и городами в ВКЛ. После распада княжества представители семейства не канули в Лету — входили в аристократические элиты России, Австрии, Пруссии.

В разные века магнаты строили резиденции в Вильно, Варшаве, Берлине… На территории современной Беларуси солидный список радзивилловских адресов: расположение дворцов и замков известно, но стены сохранились не везде.

В Гродно остались фрагменты фундамента, в Минске же и Новогрудке палацы только на фотографиях. Негласной столицей рода считается Несвиж.

Неподалеку — сохранившийся дворец в Дятлово, замок в Любче, названный когда-то самым романтичным, поскольку один из Радзивиллов выстроил его в любовном порыве для 17-летней жены. В ближнем Несвижском круге — популярный Мирский замок и малоизвестная Полонечка. Для нас это пункт «А» и конечная точка «Б», между которыми 20 километров. Едем!

Символы и легенды

Въездной знак на стыке Гродненской и Брестской областей — не ровня железному зубру у трассы М1, но тоже оказался символичным. Приблизившись, ахнули: стела увенчана аистиным гнездом! Фотопортрет не удался — только клюв виднеется из птичьего дома, мамаша высиживает потомство.

Такой же сюрприз в Полонечке. Припарковались у дворцовой ограды и услышали приветственный клекот буслов, освоивших дымоход старого флигеля. Эти птицы селятся у водоемов и болот. Маленькая речка Змейка и поросшие тростником пруды — то, что надо… для аистов, но не для графского имения.

Дворцы любили ставить у красивых водоемов. Радзивиллам приписывают тонкий вкус в выборе мест для строительства. Увы, время меняет не только людей, но и ландшафт (с участием людей)…

— Тут было шикарное озеро, — достает старую фотографию соседка графских развалин.

Это она отвела нас к осам, показала дворец и его подвалы. Не спросили, правда, как зовут. Коль уж в кадр попадать не захотела — мол, наряд непрезентабельный, для огородных работ, — то и васькаться ни к чему. Шутка, конечно, просто лопухнулись.

Планировку радзивилловских пенатов изменили еще в прошлом веке, подгоняя здание под школьный формат. Советский ремонт выдает дранка на потолке. Но подземный ход сохранился.

— Под полом, по всей длине здания.

— Такой коротенький?

То ли дело во дворце Пусловских в Коссово. Тамошняя легенда, едва ли не метростроевская, рассказывает о секретном тоннеле, по которому мчалась карета, запряженная тройкой лошадей…

— Старые люди говорили, что был проход к костелу и гробовцу, — насыщает голод искателей провожатая.

«Гробовец» на местном наречии — это фамильный склеп с часовенкой.

— На горке, у высокого дерева, видите? — указывает рукой женщина.

Мы отправимся к этому месту чуть позже.

Из нетронутого мало что осталось. Треугольный фронтон с фамильным гербом лишь на рисунке Наполеона Орды.

— А это радзивилловский знак, как в Несвиже и Мире, — наш гид обращает внимание на черно-белую шахматку на полу. Местами плитка отвалилась, обнажив старое клеймо.

На самом деле шестиконечная звезда в окружности — это фирменный логотип акционерного общества «Дзевульский и Лянге», владевшего заводами в Польше и Украине. Буковка «О» внутри звезды Давида означает, что плитка изготовлена в польском городе Опочно. Фабрика до сих пор на плаву, и теперь, заходя в собственную ванную комнату, облицованную опочненской керамикой, чую исторический дух…

Старое и новое

— Когда его хоронили, жгли смоляные бочки, и такая темнота окутала деревню днем! — пожилая селянка Марыся вспоминает рассказ матери.

Мы пришли к месту, где раньше покоился один из обитателей дворца. Все заросло непролазным бурьяном. А деревянную каплицу убрали еще в прошлом столетии.

— Там только ямка. Выкопали пана и увезли… — Марыся знает это не понаслышке, ведь ее подворье от бывшего гробовца отделяет лишь тонкий забор из металлопрофиля.

Когда и куда забрали останки Радзивилла, никто из местных сказать не смог. В последние годы потомки князей ВКЛ, наведываясь в Беларусь, заезжали и в Полонечку. Местному костелу подарили три колокола.

Церквушка в неоготическом стиле построена 120 лет назад. Храм-предшественник возвышался на этом месте с середины XVIII века. Тут крестили известного уроженца земли белорусской Игнатия Домейко. Ученый волей судьбы оказался в Южной Америке, много лет работал ректором университета в Сантьяго и объявлен национальным героем Чили.

В костеле Святого Юрия — старый орган. Бабушка Марыся полвека (!) на нем играла, не зная тонкостей музыкальной грамоты — самоучка. Утверждает, таких инструментов только два:

— Наш и еще один во Франции…

Католиков в деревне поубавилось, что особенно заметно в будни.

— Соберемся на службу шесть бабок, сядем на лавочки и молимся, — рассказывает Марыся и указывает своей палочкой в сторону графского поместья: — Там, на болоте, молодая улица, там больше православных.

На болоте — это в низине за исторической усадьбой, у заросших прудов. На деревенские дворы в яблоневом цвету смотрят древнегреческие философы с дворцового фасада. Мудрствую с ними за компанию. Главная деревенская улица протяженностью два километра закатана в новый асфальт — богатый штрих для селения, где много хаток без признаков жизни.

Если бы я жил в Полонечке, и кто-нибудь вздумал провести местечковый референдум на швейцарский манер, проголосовал бы за ремонт исторического памятника, а не дорожного покрытия. Глядишь, понаехали бы туристы и привезли денег в местную казну — на асфальт до самых до окраин… Но это из разряда что было первым — курица или яйцо. Не каждый готов по ухабам мчаться даже к Версалю.

Попробуй скажи, что дворец в Полонечке никому не интересен: дикие осы и аисты облюбовали эти стены. Может, это добрый знак?

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