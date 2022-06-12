За последние семь дней в Беларуси утонули 20 человек
- 12.06.2022, 18:48
Одна из самых распространенных причин гибели на водоеме — употребление алкоголя.
Первая по-настоящему жаркая неделя подходит к концу. За эти дни на водоемах страны утонули 20 человек, сообщает пресс-служба МЧС.
Только за субботу 11 июня утонули шесть человек, в том числе один ребенок. Чаще всего на этой неделе тонули в Минской и Могилевской областях — по четыре случая в каждом регионе.
Как отмечают в МЧС, погибшими в таких случаях оказываются люди разного возраста и уровня достатка, но чаще всего трагедии сопряжены с употреблением алкоголя, желанием похвалиться физическими способностями, также нередко к ним приводит неосторожность и неловкость вкупе с пренебрежением мерами безопасности.
Ведомство напоминает белорусам: опасно купаться на необорудованных пляжах, нельзя делать это в нетрезвом состоянии, нельзя оставлять детей без присмотра у воды ни на секунду. Если вы заметили тонущего, нужно сразу же звонить на номера 101 или 112.