ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Врубовки 12.06.2022, 18:57

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Главное из сводки Генштаба за сегодня.

Украинские защитники отразили наступление оккупантов в районе Врубовки в Донецкой области и штурм в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Главное из сводки Генштаба за 12 июня:

• На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

• На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.

• Безуспешно вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное.

• На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина.

• На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке бои продолжаются. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались захватить населенный пункт Врубовка.

• На Лиманском направлении оккупанты ведут подготовку к наступлению.

• При попытке возобновить штурм в направлении Орехово — Золотое оккупанты получили решительный отпор и отошли.

• На Южнобужском направлении оккупанты стреляют из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

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