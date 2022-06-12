ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Врубовки
- 12.06.2022, 18:57
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Главное из сводки Генштаба за сегодня.
Украинские защитники отразили наступление оккупантов в районе Врубовки в Донецкой области и штурм в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
Главное из сводки Генштаба за 12 июня:
• На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
• На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.
• Безуспешно вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное.
• На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина.
• На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке бои продолжаются. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались захватить населенный пункт Врубовка.
• На Лиманском направлении оккупанты ведут подготовку к наступлению.
• При попытке возобновить штурм в направлении Орехово — Золотое оккупанты получили решительный отпор и отошли.
• На Южнобужском направлении оккупанты стреляют из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.