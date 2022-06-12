Чем в Средние века весь день занималась знать, если им не надо было ходить на работу? 2 12.06.2022, 19:35

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У большинства высокородных господ забот было хоть отбавляй.

Многие думают, что в Средневековье аристократы только и делали, что ездили на охоту и ходили в Крестовые походы. Возможно, кто-то из благородных феодалов и жил такой унылой и однообразной жизнью, но у большинства высокородных господ забот было хоть отбавляй. Чем же они занимались в те времена, когда модных ресторанов не существовало, а на курорты Мертвого моря нужно было добираться больше года и с риском для жизни?

Доктор исторических наук Гамбургского университета Хелена Шредер рассказала о том, чем были занята средневековая элита, испытывавшая отвращение к физическому труду. Оказывается, вельможи тоже постоянно были заняты работой, хоть и не такой утомительной, как простолюдины.

Управление хозяйством

У любого феодала Средневековья были свои земли, на которых выращивали сельхозпродукцию, пасли скот, валили лес и выполняли прочие работы, призванные приумножить его состояние, и не дать умереть с голоду его вассалам. Сам хозяин угодий был самым настоящим топ-менеджером, который управлял бизнесом самостоятельно или через своих помощников.

Крупные феодалы владели огромными территориями, а их имения можно сравнить с крупными современными агропромышленными компаниями. Нужно было грамотно распределять финансы и ресурсы, вытягивать убыточные филиалы и постоянно бороться с форс-мажорами. Стихийные бедствия, эпидемии, войны, междоусобицы, неурожаи и банальное воровство постоянно угрожали благополучию вельможи.

Нужно учесть, что в те времена не было ни аграрных институтов, ни компьютерных систем анализа и учета, ни сельскохозяйственной техники. Успех давался тяжелым трудом и постоянной заботой хозяина, а терялся молниеносно и по причинам, не всегда зависящим от старания людей.

Суды

На своей земле феодал обладал полными полномочиями и имел право судить, казнить и миловать. Люди приходили в замок к вельможе для того, чтобы он их рассудил и это была также обязанность аристократа. Кражи скота, мошенничество, драки, оскорбления, колдовство, признание отцовства — дела, рассматриваемые господином могли быть самыми разными.

Рассудив своих подопечных, феодал нередко оставлял за собой право карать виновных и следить за тем, чтобы выигравшая сторона получила то, что ей причитается. Разумеется, делалось это не бесплатно и не один простодушный крестьянин пожалел, что не решил вопрос с обидчиком полюбовно, без господского судилища.

Аристократы, отличающиеся умом и особой преданностью монарху, могли попасть на королевскую службу и судить уже не только в своих деревнях, но и в городах, принадлежащих самому королю. Это уже была ответственная государственная работа, а финансировалась она из городской или даже королевской казны.

Военное дело

В Средние века война не обходила стороной никого, поэтому любой дворянин был просто обязан поддерживать себя в хорошей боевой форме. Постоянные упражнения в фехтовании, стрельбе из лука, верховой езде и даже кулачном бою были неотъемлемой частью жизни большинства вельмож, подходящих по возрасту для военного дела. Иногда совершенствовались на военном поприще даже прекрасные дамы, ведь в случае осады крепости или набега агрессивного соседа поблажек не делали никому.

Некоторые феодалы несли военную повинность и регулярно участвовали в военных походах более могущественных господ или самого короля. Чтобы держать своих рыцарей «в тонусе», короли устраивали смотры, сборы и рыцарские турниры, неявка на которые грозила не только репутации дворянина, но и его голове.

Наука и искусство

Среди средневековых аристократов было совсем немного умеющих писать и читать, но все же были и те, кто увлекался музыкой, литературой, зодчеством, изобразительным искусством. Имелись и любители наук, например, алхимии, математики, анатомии, географии и даже биологии. Все это отнимало немало времени и средств.

Некоторые особо увлеченные персоны отправлялись изучать науки и изящные искусства за сотни миль от родных мест, в Париж, Оксфорд, Флоренцию, Лейпциг, Милан и другие культурные центры, чтобы учиться любимому делу у выдающихся мастеров и мировых светил науки.

Дом и семья

Феодал должен был быть не только крепким хозяйственником и защитником, но и патриархом своей семьи. Очень часто под словом «семья» подразумевались десятки родственников, как близких, так и едва знакомых. Настоящий глава семейства должен был принимать участие в их жизни — помогать материально, поддерживать морально, писать рекомендательные письма, брать на поруки и выкупать из королевских тюрем и с алжирских галер.

Так как мир столетия назад был просто огромен (из-за отсутствия современного транспорта), поездка к бабушке в соседнюю провинцию занимала не пару часов, а несколько дней. Если же требовалось съездить и уладить дела семейные на дальние расстояния, например, в Королевство Иерусалимское, то можно было смело вычеркивать из жизни пару лет (если еще удастся вернуться на коне, а не с почестями в бочке с медом.

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