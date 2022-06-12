На понедельник по Беларуси объявлено штормовое предупреждение 12.06.2022, 19:40

Во время гроз шквалистый ветер может достигать скорости в 15−20 м/с.

На понедельник, 13 июня, объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности, сообщает Белгидрометцентр.

По информации синоптиков, утром и днем по западной половине Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди. Кроме того, во время гроз шквалистый ветер может достигать скорости в 15−20 м/с.

В целом погода по стране днем в понедельник прогнозируется теплая: +23.25°С будет в Брестской, Минской и части Витебской области, на востоке страны +25.27°С, на юго-востоке — до +29°С. Только в западной части будет прохладнее — +19.21°С ожидается в Гродно. На востоке страны осадков не ожидается.

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