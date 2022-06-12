Литовский депутат унизил пропагандиста Соловьева 12.06.2022, 19:51

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Матас Малдейкис высмеял российских оккупантов.

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева, который предложил Литве захватить Смоленск, пишет "Главред".

В своем Twitter он высмеял российских оккупантов, которые в Украине занимаются массовым мародерством, в том числе бытовой техники.

Литовец отметил, что вторгаться в РФ он не собирается, так как стиральная машина у него уже есть.

Отметим, что ранее Малдейкис заявил, что если Россия отменит постановление о независимости Литвы, в ответ будет отменен договор 1634, который потребует вернуть республике захваченные территории.

В ответ Соловьев в своей программе устроил истерическое выступление, в котором призвал литовского политика вторгнуться в Россию и оккупировать Смоленск.

"Этот парень только что предложил мне вторгнуться в Россию! Нет, спасибо, у меня уже есть стиральная машина", – прокомментировал слова пропагандиста Малдейкис.

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