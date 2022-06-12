На аукционе Christie’s проданы четыре брагинских метеорита
- 12.06.2022, 19:59
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Сколько за них отдали?
В мае в белорусских СМИ появилась новость о том, что Sotheby’s выставлял на торги брагинский метеорит весом 2,644 кг. Но, оказывается, Christie’s не так давно продал целых 4 таких космических тела, найденных в Беларуси, пишет «Народная воля»
Они находятся в перечне реализованных лотов на сайте аукциона. Два метеорита обработаны в виде красивых кубов, два оставлены в необработанной форме.
При этом один из кубов продан за целых 87 500 долларов при предварительной оценке в 6 000 – 8 500 долларов. А один из необработанных куплен за 13 000 долларов.
В этом своеобразном рейтинге далее идет другой куб, отданный за 11 500 долларов, и, наконец, другой необработанный, приобретенный за 2 500 долларов.
К сожалению, сайт Christie’s блокирует доступ из Беларуси к подробному описанию данных лотов. Информация, когда и как они были реализованы, недоступна.
Однако при сопоставлении данных можно предположить, что указанные брагинские метеориты выставлялись на торги в рамках онлайн-аукциона «Метеориты из коллекции Майкла Фармера».