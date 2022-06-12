На аукционе Christie’s проданы четыре брагинских метеорита 12.06.2022, 19:59

3,142

Сколько за них отдали?

В мае в белорусских СМИ появилась новость о том, что Sotheby’s выставлял на торги брагинский метеорит весом 2,644 кг. Но, оказывается, Christie’s не так давно продал целых 4 таких космических тела, найденных в Беларуси, пишет «Народная воля»

Они находятся в перечне реализованных лотов на сайте аукциона. Два метеорита обработаны в виде красивых кубов, два оставлены в необработанной форме.

При этом один из кубов продан за целых 87 500 долларов при предварительной оценке в 6 000 – 8 500 долларов. А один из необработанных куплен за 13 000 долларов.

В этом своеобразном рейтинге далее идет другой куб, отданный за 11 500 долларов, и, наконец, другой необработанный, приобретенный за 2 500 долларов.

К сожалению, сайт Christie’s блокирует доступ из Беларуси к подробному описанию данных лотов. Информация, когда и как они были реализованы, недоступна.

Однако при сопоставлении данных можно предположить, что указанные брагинские метеориты выставлялись на торги в рамках онлайн-аукциона «Метеориты из коллекции Майкла Фармера».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».