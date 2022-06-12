Польша показала, как выглядит стена на границе с Беларусью 8 12.06.2022, 20:45

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Первые достроенные участки забора введены в эксплуатацию.

Пограничная охрана Польши сообщает о постройке первых 140 км забора на границе с Беларусью. Об этом ведомство заявило в своем Twitter. Закончить стройку планируют до конца июня.

«Первые достроенные участки забора введены в эксплуатацию. Идет приемка остальных. Пролеты уже расположены на длине 140 км. В ближайшие дни начнется монтаж электронного шлагбаума», – сообщает Пограничная охрана Польши.

Польское правительство приняло решение построить забор протяженностью 180 км и высотой 5,5 м на границе с Беларусью. Причиной стал миграционный кризис на границе. Таким образом в Польше решили остановить каналы нелегальной миграции в страну, которые были инициированы представителями режима Лукашенко в 2021 году.

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