Светлана Алексиевич передала чешскую премию украинским писателям 12.06.2022, 21:14

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Нобелевский лауреат восхищена самоотверженной борьбой украинцев.

11 июня на 27-й Международной книжной ярмарке и литературном фестивале «Мир книги» в Праге организаторы объявили лауреата премии Йиржи Тейнера.

Награду должна была принять белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая не смогла приехать из-за проблем со здоровьем. Она посвятила награду, которая вручается деятелям, выступающим за свободу против цензуры и за демократию, делегации писателей из Украины.

«Украина сегодня находится на передовой борьбы со злом. И она должна знать, что мы с ней», — обратилась она к украинским писателям, которые представлены на фестивале, пишут české noviny.

В этом году организаторы ярмарки зарезервировали для Украины отдельный выставочный стенд. На ней представлены 19 украинских издательств. Украинцы, бежавшие от войны, также имеют свободный вход на ярмарку. Авторские чтения также проходят на стенде страны, переживающей российское вторжение. Также есть несколько готовых программ на украинском языке. Сразу после начала российского вторжения в Украину «Мир книги», как и многие другие организаторы культурных мероприятий, отменил участие России.

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