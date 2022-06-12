закрыть
12 июня 2022, воскресенье, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкие правозащитники выпустили серию почтовых марок с портретами белорусских политзаключенных

  • 12.06.2022, 22:15
  • 1,090
Немецкие правозащитники выпустили серию почтовых марок с портретами белорусских политзаключенных

Внимание к их делам помогает предотвратить пытки за решеткой.

В Германии напечатали серию почтовых марок с изображениями политзаключенных. В серию попали два белоруса, сообщает DW.

Речь идет о блогере Сергее Петрухине и о Светлане Купреевой, которая участвовала в работе штаба Виктора Бабарико.

Акция с выпуском марок была организована немецким отделением Международной организации прав человека. Акция имеет название «Очень важные марки».

Цель инициативы – напомнить, что письма политзаключенным очень поддерживают их, а внимание к их делам помогает предотвратить пытки за решеткой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко