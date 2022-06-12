Немецкие правозащитники выпустили серию почтовых марок с портретами белорусских политзаключенных 12.06.2022, 22:15

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Внимание к их делам помогает предотвратить пытки за решеткой.

В Германии напечатали серию почтовых марок с изображениями политзаключенных. В серию попали два белоруса, сообщает DW.

Речь идет о блогере Сергее Петрухине и о Светлане Купреевой, которая участвовала в работе штаба Виктора Бабарико.

Акция с выпуском марок была организована немецким отделением Международной организации прав человека. Акция имеет название «Очень важные марки».

Цель инициативы – напомнить, что письма политзаключенным очень поддерживают их, а внимание к их делам помогает предотвратить пытки за решеткой.

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