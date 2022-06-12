Сенсация на выборах в парламент Франции: блок Макрона занял второе место 12.06.2022, 22:31

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Об этом говорят данные соцопросов.

По предварительным данным, в первом туре выборов в парламент Франции блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном и блок Ensemble во главе с президентом Эмманюэлем Макроном вырвались вперед. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe ("Элаб") после завершения голосования.

По данным МВД Франции, левые получают 25,7% голосов избирателей, а блок Макрона получил 25%.

На третьем месте находится партия Rassemblement national Марин Ле Пен, шедшая на выборы самостоятельно, с результатом 19,3%.

Как отмечает Le Figaro, у блока Макрона есть шансы получить большинство голосов по результатам второго тура парламентских выборов 19 июня.

Макрону необходимо получить абсолютное большинство в парламенте Франции (не менее 289 мест), чтобы обеспечить проведение запланированных экономических реформ.

Предварительные данные свидетельствуют, что в воскресном голосовании приняли участие около 48 миллионов избирателей. По состоянию на 17:00 по местному времени явка на парламентских выборах во Франции составила 39,42%, что меньше показателя 2017 года (40,75%).

Во Франции в воскресенье, 12 июня, начались парламентские выборы, во время которых французы избирают 577 депутатов Национального собрания, нижней палаты парламента страны. Второй тур выборов состоится 19 июня, и окончательные результаты станут известны после этой даты.

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